Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar Newspm narendra modi rahul gandhi and priyanka will come bihar for election campaign after chhath puja
मोदी, राहुल, खरगे और प्रियंका सब आएंगे बिहार, छठ बाद चुनावी भोंपू का बढ़ेगा शोर

मोदी, राहुल, खरगे और प्रियंका सब आएंगे बिहार, छठ बाद चुनावी भोंपू का बढ़ेगा शोर

संक्षेप: कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे की सभाएं लगाई जा रही हैं। वाम के भी बड़े नेताओं की ताबड़तोड़ सभाएं होंगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव की रोजाना की सभाएं 29 अक्टूबर से बढ़ जाएंगी।

Mon, 27 Oct 2025 08:34 AMNishant Nandan हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटना
share Share
Follow Us on

बिहार में छठ बाद चुनाव का पारा चढ़ेगा। दीपावली, भैया दूज, चित्रगुप्त और गोवर्द्धन पूजा तथा छठ पर्वों के कारण सियासी दल प्रचार अभियान तो चला रहे थे लेकिन यह बहुत गति नहीं पकड़ पा रही थी। मंगलवार दोपहर बाद जब लोग पर्वों में व्यस्तता से मुक्त होंगे तब चुनावी शोर जोर पकड़ेगा। सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों ने इसकी पुरजोर तैयारी की है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 30 अक्तूबर से 7 नवम्बर तक के कार्यक्रम तय हो चुके हैं।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे की सभाएं लगाई जा रही हैं। वाम के भी बड़े नेताओं की ताबड़तोड़ सभाएं होंगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव की रोजाना की सभाएं 29 अक्टूबर से बढ़ जाएंगी। अभी दोनों नेता प्रतिदिन तीन से चार सभा कर रहे हैं। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर की सभाएं भी 28 अक्तूबर से लगातार होंगी।

ये भी पढ़ें:नीतीश के मंत्री प्रेम कुमार की राह नहीं आसान, नौवीं बार जीत के लिए तिकोना मुकाबल
बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी पक्ष में प्रचार अभियान में कूदेंगे। पहले चरण का मतदान छह नवंबर को है। इसके लिए प्रचार 4 नवंबर की शाम थम जाएगा। दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को होना है। इसके लिए प्रचार 9 नवंबर को बंद हो जाएगा। इस तरह देखें तो छठ के पारण के दिन से दूसरे चरण का प्रचार समाप्त होने तक महज 13 दिन बचते हैं। इसी दौरान राज्य के दोनों चरणों के विधानसभा क्षेत्रों की जनता तक पहुंचने की तैयारी एनडीए और इंडिया दोनों गठबंधनों ने की है।

ये भी पढ़ें:तारापुर में पहली बार ताज की आस में सम्राट चौधरी, RJD-जनसुराज से मुकाबला टफ
Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Chhath puja Bihar Assembly Elections Bihar Elections अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Election Date, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।