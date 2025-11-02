PM Modi Road Show Patna: पटना में नरेंद्र मोदी का रोड शो; रथ पर दिलीप जायसवाल, ललन सिंह भी

संक्षेप: PM Modi Road Show Patna: बिहार विधानसभा चुनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना में रोड शो कर रहे हैं। राजधानी की सड़कों पर पीएम मोदी की झलक पाने के लिए भारी भीड़ जुटी है। मोदी का रोड शो दिनकर गोलंबर से शुरू हुआ और गांधी मैदान के पास उद्योग भवन पर खत्म होगा।

PM Modi Road Show Patna: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार की राजधानी पटना में रोड शो कर रहे हैं। आरा और नवादा में रैली करने के बाद रविवार शाम पीएम पटना पहुंचे। एयरपोर्ट से सीधे वे कार से दिनकर गोलंबर आए। यहां दिनकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद वे भाजपा के प्रचार रथ पर सवार हुए और रोड शो शुरू किया। रथनुमा गाड़ी में पीएम के साथ बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, केंद्रीय मंत्री एवं जदयू नेता ललन सिंह, भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद और पटना शहर के एनडीए प्रत्याशी मौजूद हैं। मोदी के हाथ में भाजपा का चुनाव चिह्न है, जिसे हिलाकर वे लोगों का अभिवादन कर रहे हैं।

यह रोड शो गांधी मैदान के पास उद्योग भवन पर खत्म होगा। रोड शो के रास्ते में दोनों ओर बैरिकेडिंग की गई है। वाहनों की आवाजाही बंद कर दी गई है। सड़क के दोनों ओर भारी भीड़ है और जमकर नारेबाजी की जा रही है।

प्रधानमंत्री के रोड शो के मद्देनजर पटना शहर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। 5000 सुरक्षाबलों की तैनाती की गई है। रोड शो के रास्ते में घरों की छत पर सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। हर गली में आईटीबीपी के जवानों की तैनाती हुई है। वाहनों को रोका जा रहा है। बैरिकेडिंग से आगे किसी को भी जाने नहीं दिया जा रहा है। आपात स्थिति से निपटने के लिए एंबुलेंस और फायर ब्रिगेड की टीम को मौके पर तैनात किया गया है।

महिलाओं ने पीएम मोदी की आरती उतारी पटना में रोड शो के दौरान घरों की छतों और बालकनी में खड़े होकर महिलाओं ने पीएम नरेंद्र मोदी की आरती उतारी। प्रधानमंत्री ने सभी को हाथ हिलाकर और प्रणामकर उनका अभिवादन किया। रोड शो के रास्ते में जगह-जगह मंच बनाए गए हैं, जहां पर अलग-अलग झांकियां और छठ गीत एवं अन्य लोक प्रस्तुतियों का मंचन किया गया।

पीएम मोदी के पटना रोड शो का रूट प्रधानमंत्री के पटना में रोड शा का रूट दिनकर गोलंबर से नाला रोड, बारी पथ, ठाकुरबाड़ी रोड, बाकरगंज होते हुए गांधी मैदान के समीप उद्योग भवन तक है। रोड शो पूरा होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी पटना सिटी स्थित ऐतिहासिक गुरुद्वारा में मत्था टेकने जाएंगे।