पूर्णिया एयरपोर्ट चालू हो गया; PM मोदी ने हवाई सेवा शुरू कर दी; नीतीश भी रहे साथ

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को पूर्णिया में एयरपोर्ट का उद्घाटन कर दिया। उद्घाटन के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, नागरिक उड्डयन मंत्री केआर नायडू, राज्य के दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा भी मौजूद रहे। इसके बाद पीएम मोदी एक खुली जीप पर सवार होकर नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के साथ सभा स्थल पर पहुंचे। पीएम मोदी ने मंच से लगभग 40 हजार करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने आवास योजना के कुछ लाभार्थियों को घर की चाबी भी सौंपी।