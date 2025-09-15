पूर्णिया एयरपोर्ट चालू हो गया; PM मोदी ने हवाई सेवा शुरू कर दी; नीतीश भी रहे साथ
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन कर दिया है जो सीमांचल इलाके को हवाई सेवा देगा। उद्घाटन के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा और उड्डयन मंत्री केआर नायडू भी मौजूद थे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को पूर्णिया में एयरपोर्ट का उद्घाटन कर दिया। उद्घाटन के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, नागरिक उड्डयन मंत्री केआर नायडू, राज्य के दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा भी मौजूद रहे। इसके बाद पीएम मोदी एक खुली जीप पर सवार होकर नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के साथ सभा स्थल पर पहुंचे। पीएम मोदी ने मंच से लगभग 40 हजार करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने आवास योजना के कुछ लाभार्थियों को घर की चाबी भी सौंपी।
गड़बड़ हुआ था बीच में, अब इधर-उधर का सवाल पैदा नहीं होता: नीतीश कुमार
सीएम नीतीश ने महागठबंधन के साथ दोबारा नहीं जाने का भरोसा दिलाया और कहा- “गड़बड़ हुआ था बीच में। सब गड़बड़ करता था। उसको छोड़ दिया। अब किसी के साथ कोई तरह का होगा नहीं। बीच में थोड़ा बहुत इधर-उधर हो गया। वो छोड़ दीजिए। अब कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है।”
10 नौकरी और 39 लाख रोजगार दे दिए, चुनाव से पहले 50 लाख हो जाएगा: नीतीश
सीएम नीतीश कुमार ने सरकार के द्वारा पेंशन बढ़ाने, 125 यूनिट मुफ्त बिजली जैसे फैसलों की याद दिलाते हुए कहा कि 10 लाख नौकरी और 39 लाख रोजगार हो गया है। चुनाव से पहले 50 लाख से भी ज्यादा हो जाएगा। अगले बार पांच साल में एक करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार मिलेगा।
तिरंगा लहराकर महिलाओं ने किया मोदी-नीतीश का अभिवादन
जनसभा में बड़ी संख्या में मौजूद महिलाओं ने तिरंगा लहराकर पीएम मोदी और सीएम नीतीश का अभिवादन किया। पीएम मोदी ने सभा में देरी से आने के लिए खेद जताया और शुरुआत में स्थानीय भाषा में सभा को संबोधित किया।
बिहार आगे बढ़ रहा है, ये राजद और कांग्रेस को पच नहीं रहा है: मोदी ने बीड़ी से तुलना की याद दिलाई
पीएम मोदी ने विपक्ष पर हमला बोला और कहा- "कांग्रेस और आरजेडी वालों को पच नहीं रहा है। बिहार जब भी आगे बढ़ता है, ये लोग बिहार का अपमान करने में जुट जाते हैं। आरजेडी की सहयोगी कांग्रेस सोशल मीडिया पर बिहार की तुलना बीड़ी से कर रही है। इन लोगों को बिहार से इतनी नफरत है।"
18 मिनट के भाषण में 3 मिनट घुसपैठियों पर बोले पीएम मोदी, कहा- बाहर जाना ही होगा
पीएम मोदी ने पूर्णिया में लगभग 18 मिनट लंबा भाषण दिया, जिसमें उन्होंने करीब 3 मिनट का समय घुसपैठियों और उनकी वजह से जनसांख्यिकी में हो रहे बदलाव पर दिया। उन्होंने कहा कि घुसपैठियों को बचाने वाले कान खोलकर सुन लें, उनको बाहर जाना ही होगा।
घुसपैठियों को बचाने के लिए यात्राएं निकाल रहे हैं; मोदी का राहुल-तेजस्वी पर हमला
पीएम मोदी ने घुसपैठियों के मसले पर कहा- “वोट बैंक का स्वार्थ देखिए। कांग्रेस, आरजेडी और उसके इकोसिस्टम के लोग घुसपैठियों की वकालत करने में लगे हैं, उन्हें बचाने में लगे हैं। और बेशर्मी के साथ विदेश से आए घुसपैठियों को बचाने के लिए ये नारे लगा रहे हैं, यात्राएं निकाल रहे हैं।”
भारत में भारत का कानून चलेगा, घुसपैठियों की मनमानी नहीं चलेगी; पीएम मोदी
पीएम मोदी ने कहा कि जो घुसपैठियों की ढाल बनते हैं, वो सुन लें कि भारत में भारत का कानून चलेगा। घुसपैठियों की मनमानी नहीं चलेगी। उन्होंने कहा कि ये मोदी की गारंटी है कि घुसपैठियों पर कार्रवाई होगी और देश इसका अच्छा परिणाम भी देखकर रहेगा। सभा में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने मखाने की माला पहनाकर पीएम मोदी का स्वागत किया।
आरजेडी, कांग्रेस को जनता बहुत करारा जवाब देने जा रही है: मोदी
पीएम मोदी ने कहा कि घुसपैठ के समर्थन में आरजेडी और कांग्रेस वाले जो विषय उछाल रहे हैं, बिहार और देश की जनता उन्हें बहुत करारा जवाब देने जा रही है।