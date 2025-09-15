PM Narendra Modi inaugurated Purnia airport, Bihar got a big gift Nitish also present PM नरेंद्र मोदी ने पूर्णिया एयरपोर्ट का किया उद्घाटन, बिहार को मिली बड़ी सौगात; नीतीश भी रहे मौजूद, Bihar Hindi News - Hindustan
PM नरेंद्र मोदी ने पूर्णिया एयरपोर्ट का किया उद्घाटन, बिहार को मिली बड़ी सौगात; नीतीश भी रहे मौजूद

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम नीतीश कुमार की मौजूदगी में इस नव निर्मित पूर्णिया एयरपोर्ट का फीता काटकर उद्घाटन किया।

Sudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान, पूर्णियाMon, 15 Sep 2025 04:20 PM
कई दशकों के लंबे इंतजार के बाद बिहार के सीमांचल के प्रमुख शहर पूर्णिया को एयरपोर्ट की सौगात मिल गई। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम नीतीश कुमार की मौजूदगी में इस नव निर्मित एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। यह बिहार का चौथा ऑपरेशनल एयरपोर्ट है। इस मौके पर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, चिराग पासवान, सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा ललन सिंह समेत कई केंद्रीय और राज्य स्तरीय मंत्री एवं अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। एयरपोर्ट के शुरू हो जाने से न केवल सीमांचल बल्कि पूरे पूर्वोत्तर बिहार के लोगों को हवाई सेवा का बड़ा लाभ मिलेगा। इससे सीमांचल के विकास को नई गति मिलेगी। पीएम पूर्णिया से 40 हजार करोड़ से अधिक की सौगात दी।

पूर्णिया एयरपोर्ट का निर्माण विश्व की आधुनिक तकनीक और अंतरराष्ट्रीय मानकों को ध्यान में रखते हुए कराया गया है। पूर्णिया एयरपोर्ट पर एक साथ कई विमानों की लैंडिंग और टेकऑफ की सुविधा उपलब्ध होगी। धीरे धीरे सारी सुविधाओं का विकास किया जाएगा। यात्रियों की सुविधा के लिए अत्याधुनिक टर्मिनल बिल्डिंग, वेटिंग लाउंज, सुरक्षा व्यवस्था और पार्किंग की व्यवस्था की गई है। फिलार यहां से दिल्ली, कोलकाता और गुवाहाटी के लिए सीधी उड़ानें शुरू की जाएंगी। धीरे-धीरे अन्य महानगरों को भी जोड़ा जाएगा।

उद्घाटन के बात पीएम मोदी देश के विकास के में एयरपोर्ट की भूमिका रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि बिहार में हवाई संपर्क को लेकर लंबे समय से मांग उठती रही है और पूर्णिया एयरपोर्ट का शुरू होना इस दिशा में ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने यह भी कहा कि इस एयरपोर्ट से रोजगार, व्यापार और पर्यटन की नई संभावनाएं पैदा होंगी। प्रधानमंत्री ने इस दौरान बिहार की जनता को भरोसा दिलाया कि आने वाले समय में केंद्र सरकार राज्य को और भी कई बड़ी परियोजनाओं की सौगात देगी।

वहां से पीएम मोदी सीएम नीतीश कुमार और अन्य नेताओं के साथ सिकन्दरपुर स्थित एसएसबी कैंपस में शीशाबाड़ी ग्राउंड पहुंच गए हैं। वहां वे एक जनसभा को संबोधित करने वाले हैं।