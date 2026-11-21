पीएम मोदी ने तेजस्वी यादव के गढ़ में नीतीश सेतु का उद्घाटन किया, सिक्सेलन पुल से गमछा लहराया
बिहार दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के गढ़ राघोपुर में नीतीश सेतु का लोकार्पण किया। सिक्सलेन पुल जनता को सौंपने के बाद पीएम ने ब्रिज से ही गमछा लहराकर जनता का अभिवादन किया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव के चुनावी क्षेत्र राघोपुर में नीतीश सेतु का उद्घाटन किया। पटना के कच्ची दरगाह से वैशाली के राघोपुर होते हुए बिदुपुर तक गंगा नदी पर बनाए गए इस पुल पर पीएम कुछ देर रुके। उन्होंने नीतीश सेतु पर चहलकदमी की और गमछा लहराकर जनता का अभिवादन किया। इस मौके पर बिहार के राज्यपाल सय्यद अता हसनैन, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, डिप्टी सीएम विजय चौधरी और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान मौजूद रहे। पुल का उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री वैशाली जिले के राजापाकर स्थित जाफरपट्टी गांव में आयोजित जनसभा में पहुंचे। पीएम के कार्यक्रम में राघोपुर विधायक तेजस्वी यादव को भी आमंत्रित किया गया, लेकिन वे नहीं आए।
कच्ची दरगाह से बिदुपुर के बीच बने सिक्सलेन पुल का नाम सम्राट सरकार ने हाल ही में नीतीश सेतु रखा है। विपक्ष ने इस पर आपत्ति जताई। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस पुल का नामकरण स्वतंत्रता सेनानी अक्षयवट राय के नाम पर रखने की मांग की। उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच संपर्कता बढ़ाने वाले इस पुल के पूरी तरह चालू होने से महात्मा गांधी सेतु और जेपी सेतु पर वाहनों का दबाव कम हो जाएगा। साथ ही, राघोपुर दियारा इलाके के लोगों को पूरे साल पटना से सीधी सड़क कनेक्टिविटी मिलेगी।
पीएम के कार्यक्रम में नहीं पहुंचे तेजस्वी यादव
पटना के पास गंगा नदी के पार वैशाली जिले में स्थित राघोपुर क्षेत्र को आरजेडी का गढ़ माना जाता रहा है। तेजस्वी यादव यहां से लगातार तीन बार के विधायक हैं। उनकी मां राबड़ी देवी भी तीन बार और पिता लालू प्रसाद यादव दो बार राघोपुर से चुनाव जीत चुके हैं। बिहार सरकार ने नीतीश सेतु के उद्घाटन समारोह में बतौर राघोपुर विधायक तेजस्वी यादव को भी आमंत्रित किया था। हालांकि, वे पीएम के कार्यक्रम में मंच साझा करने नहीं पहुंचे।
नीतीश सेतु के बारे में
नीतीश सेतु की कुल लंबाई 19 किलोमीटर से ज्यादा है। इसमें 9.7 किलोमीटर का मुख्य पुल और 10 किमी का अप्रोच रोड शामिल है। यह पटना के पास कच्ची दरगाह पर एनएच 22 को बिदुपुर में एनएच 322 को जोड़ता है। इस पुल की कुल लागत 4280 करोड़ रुपये है। सिक्सलेन ब्रिज के कच्ची दरगाह से राघोपुर तक के हिस्से को पिछले साल ही चालू कर दिया गया था। राघोपुर से बिदुपुर खंड का काम हाल ही में पूरा हुआ है, जिसका लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।