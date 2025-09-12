PM Narendra Modi Bihar visit officers NDA leaders holding back to back meetings in Purnea पीएम नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे की तूफानी तैयारी, पूर्णिया में अफसर और नेताओं की दनादन बैठकें, Bihar Hindi News - Hindustan
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूर्णिया में 15 सितंबर को जनसभा के मद्देनजर तूफानी तैयारी की जा रही है। पुलिस एवं प्रशासन के पदाधिकारियों से लेकर एनडीए के नेता दनादन बैठकें कर तैयारियों को अंतिम रूप दे रहे हैं।

Jayesh Jetawat हिन्दुस्तान, वरीय संवाददाता, पूर्णियाFri, 12 Sep 2025 12:38 PM
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर बिहार दौरे पर आने वाले हैं। पीएम का 15 सितंबर को पूर्णिया में कार्यक्रम है। इस दौरान प्रधानमंत्री द्वारा पूर्णिया हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे और जीरो माइल शीशाबाड़ी एसएसबी ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करेंगे। यहां से वे वंदे भारत, अमृत भारत एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। साथ ही बिहार को हजारों करोड़ रुपये की परियोजनाएं सौंपेंगे। पीएम के दौरे की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर एनडीए के नेता दनादन बैठकें कर रहे हैं।

पूर्णिया के डीएम की अध्यक्षता में गुरुवार को महानंदा सभागार पूर्णिया में वरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक हुई। इसदौरान डीएम ने सभी संबंधित अधिकारियों को यातायात/आवागमन को सुगम तथा विधि व्यवस्था को लेकर कई जरूरी निर्देश दिए। प्रधानमंत्री के मुख्य कार्यक्रम स्थल पर नियंत्रण कक्ष का संचालन, मेडिकल टीम, पेयजल, शौचालय एवं सुरक्षित लाइट की व्यवस्था सुव्यवस्थित ढंग से ससमय पूरा करने का निर्देश दिया गया। ताकि कार्यक्रम में भाग लेने वाले लोगों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो सके।

कला भवन में आज एनडीए की बैठक

शुक्रवार को पूर्णिया के कला भवन प्रांगण में एनडीए के कार्यकर्ताओं की एक विशेष बैठक हो रही है। आगामी 15 सितंबर को पूर्णिया में एयरपोर्ट उद्घाटन एवं जीरो माइल शीशा बाड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा महती आम सभा एवं कई उद्घाटन एवं शिलान्यास के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बैठक आयोजित की गई है। इसमें जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा, केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल समेत अन्य नेता मौजूद हैं।

प्रमंडलीय आयुक्त ने भी लिया जायजा

प्रधानमंत्री मोदी के 15 सितंबर को पूर्णिया दौरे की तैयारियों को लेकर प्रमंडलीय आयुक्त राजेश कुमार के द्वारा गुरुवार को पूर्णिया एयरपोर्ट और जीरो माइल शीशाबाड़ी एस एस बी ग्राउंड में प्रस्तावित सभा स्थल का विस्तृत निरीक्षण किया गया। इस दौरान उनके साथ कई अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी भी मौजूद रहे। एयरपोर्ट पर आयुक्त ने पीएम के आगमन और प्रस्थान से जुड़ी सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया।

उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था, प्रोटोकॉल और आपातकालीन सेवाओं की तैयारियों की गहन समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने विशेष रूप से यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि प्रधानमंत्री के काफिले के लिए यातायात का प्रबंधन सुचारू रूप से हो और सुरक्षा के सभी मानक ससमय पूरे किए जाएं। इसके बाद, आयुक्त के द्वारा जीरो माइल शीशाबाड़ी एस एस बी ग्राउंड में होने वाली जनसभा के स्थल का स्थलीय निरीक्षण किया गया।

उन्होंने सभा मंच, दर्शकों के बैठने की व्यवस्था, प्रवेश और निकास द्वार तथा पार्किंग स्थल का मुआयना किया। सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे सुरक्षा, साफ-सफाई, बिजली, और पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं पर विशेष ध्यान दें ताकि किसी भी प्रकार की असुविधा न हो।

निरीक्षण के दौरान आयुक्त ने अधिकारियों से कहा कि वे एक-दूसरे के साथ समन्वय स्थापित करें ताकि सभी तैयारियां समय पर पूरी हो सकें।उन्होंने जोर देकर कहा कि प्रधानमंत्री का दौरा एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस दौरे से पूर्णिया में विकास कार्यों को गति मिलने की उम्मीद है।