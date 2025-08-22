प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में उमड़ी भीड़

PM Narendra Modi in Bihar LIVE Updates: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार दौरे पर रहेंगे। थोड़ी देर में वे विशेष विमान से गयाजी एयरपोर्ट पहुंचने वाले हैं। पीएम गयाजी से लगभग 13000 करोड़ रुपये की लागत वाली परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास करेंगे। इस दौरान वे गयाजी-नई दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस और वैशाली-कोडरमा बुद्धिस्ट सर्किट ट्रेन को वर्चुअल हरी झंडी दिखाकर रवाना भी करेंगे। पीएम का कार्यक्रम बोधगया के मगध विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित किया गया है। यहां राज्यपाल मोहम्मद आरिफ खान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत एनडीए के कई नेता मौजूद रहेंगे। इस पंडाल में 3 लाख लोगों के पहुंचने का अनुमान जताया जा रहा है। गयाजी में कार्यक्रम होने के बाद पीएम मोदी बेगूसराय जिले के सिमरिया जाएंगे। यहां वे गंगा नदी पर बना औंटा-सिमरिया 6 लेन पुल का उद्घाटन करेंगे। बेगूसराय में पीएम करीब 15 मिनट रुकेंगे, फिर वापस गयाजी होकर पश्चिम बंगाल की ओर रवाना हो जाएंगे।

22 Aug 2025, 10:52:40 AM IST PM Modi in Bihar LIVE: आज इन प्रोजेक्ट का लोकार्पण करेंगे पीएम मोदी PM Modi in Bihar LIVE: प्रधानमंत्री आज बिहार से जुड़े कुल 11735 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, इनमें प्रमुख हैं- ⦁ बक्सर में 660 मेगावाट क्षमता का पावर प्लांट ⦁ मुजफ्फरपुर में होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर ⦁ गंगा नदी पर बना औंटा-सिमरिया 6 लेन पुल ⦁ बख्तियारपुर से मोकामा के बीच एनएच 31 पर फोरलेन निर्माण कार्य ⦁ बिक्रमगंज से डुमरांव रोड टू-लेन रोड का अग्रेडेशन ⦁ मुंगेर में सीवरेज नेटवर्क और एसटीपी परियोजना

22 Aug 2025, 10:47:20 AM IST PM Modi in Bihar LIVE: तेजस्वी बोले- आज गया में लगेगी जुमलों की दुकान PM Modi in Bihar LIVE: आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पीएम नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे पर तंज कसते हुए ट्वीट किया और लिखा, "आज गया में झूठ और जुमलों की दुकान लगेगी। प्रधानमंत्री जी, गया में बिना हड्डी की जुबान से आज झूठ और जुमलों का हिमालय खड़ा करेंगे लेकिन बिहार के न्यायप्रिय जनता दशरथ मांझी की तरह उनके झूठ और जुमलों के इन विशाल पहाड़ों को तोड़ देगी। 11 साल अपनी और 20 वर्षों की एनडीए सरकार के 20 सालों का हिसाब दो?"

22 Aug 2025, 10:44:28 AM IST PM Modi in Bihar LIVE: पीएम के कार्यक्रम के चलते गयाजी में स्कूलों की छुट्टी PM Modi in Bihar LIVE: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम के चलते गयाजी जिले में आज स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। डीएम के निर्देश पर जिला शिक्षा पदाधिकारी ने गुरुवार को ही इस संबंध में पत्र जारी कर दिया था। पूरे जिले में आज सभी निजी एवं सरकारी स्कूलों को बंद रखा गया है। पीएम के कार्यक्रम में भीड़ आने से बच्चों को स्कूल आने-जाने में होने वाली असुविधा को देखते हुए यह फैसला लिया गया।

22 Aug 2025, 10:34:28 AM IST PM Modi in Bihar LIVE: बक्सर थर्मल पावर प्लांट का लोकार्पण करेंगे पीएम मोदी PM Modi in Bihar LIVE: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज के कार्यक्रम में बक्सर के चौसा में निर्मित थर्मल पावर प्लांट का वर्चुअल लोकार्पण भी करेंगे। 660 मेगावाट क्षमता के इस पावर प्लांट का शिलान्यास नरेंद्र मोदी ने ही साल 2019 में किया था। उद्घाटन के साथ ही इस प्लांट से बिजली का उत्पादन भी शुरू हो जाएगा। बक्सर थर्मल प्लांट में कुल 1320 मेगावाट की क्षमता स्थापित की जा रही है। पीएम आज जिसका उद्घाटन करेंगे, वह इस प्लांट की पहली यूनिट है। इसकी लागत 6878 करोड़ रुपये आई है।

22 Aug 2025, 10:19:50 AM IST PM Modi in Bihar LIVE: जीतनराम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा समेत कई नेता मंच पर पहुंचे PM Modi in Bihar LIVE: गयाजी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंच पर केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी, आरएलएम चीफ उपेंद्र कुशवाहा, केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय, मंत्री प्रेम कुमार, मंगल पांडेय एवं संतोष सुमन पहुंच गए हैं।