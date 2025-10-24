Modi LIVE: पैसा मिलता रहे, इसलिए NDA सरकार जरूरी; ये जननायक की उपाधि चुरा रहे: मोदी

संक्षेप: Modi LIVE: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समस्तीपुर से एनडीए के चुनाव प्रचार की शुरुआत कर दी है और कहा कि नई रफ्तार से चलेगा बिहार, फिर से आएगी एनडीए सरकार। सभा में नीतीश कुमार, चिराग पासवान समेत एनडीए के बड़े नेता मौजूद हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के चुनाव प्रचार की शुरुआत समस्तीपुर से कर दी है। मोदी ने रैली को संबोधित करने से पहले समाजवादी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर के गांव में उनको श्रद्धांजलि दी। भाषण की शुरुआत में ही मोदी ने कहा कि नई रफ्तार से चलेगा बिहार, जब फिर आएगी एनडीए सरकार। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के नेता तेजस्वी यादव का बिना नाम लिए कहा कि ये लोग कर्पूरी ठाकुर की जननायक की पदवी चुरा रहे हैं। बता दें कि कांग्रेस और राजद के नेता आजकल राहुल और तेजस्वी को जननायक भी कहते हैं।

Modi Samastipur LIVE: पीएम मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार सरकार की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की बहुत प्रशंसा हो रही है। बिहार की 1 करोड़ 20 लाख बहनों ने 10 हजार रुपये की शुरुआती मदद से अनेक काम शुरू कर दिया है। बिहार की बहनें कह रही हैं कि उन्हें यहीं नहीं रुकना है, वो अपने छोटे से उद्यम को सफल बनाने में जुटी हैं। 14 नवंबर के बाद जब फिर से एनडीए सरकार बनेगी, बिहार की लाखों बहनों को रोजगार बढ़ाने के लिए और अधिक प्रोत्साहन दिया जाएगा।

Modi Samastipur LIVE: पीएम मोदी ने विभिन्न सरकारी योजनाओं की आर्थिक मदद का इशारा करते हुए कहा कि अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा आपको मिलता रहे तो एनडीए सरकार जरूरी है।

Modi Samastipur LIVE: पीएम मोदी ने छोटे किसानों के लिए बैंकों के दरवाजे खोलने की चर्चा की। पीएम किसान सम्मान निधि से किसानों को मिल रही मदद की याद भी दिलाई। राज्य के किसानों को 28 हजार करोड़ से ज्यादा मिला है। समस्तीपुर के किसानों को भी 800 करोड़ मिला है। सब खाते में जमा हुआ है। जंगलराज वालों की सरकार होती तो आपके पैसे आपके खाते तक पहुंच पाते क्या।

Modi Samastipur LIVE: पीएम ने इंटरनेट सेवा और मोबाइल डेटा के सस्ता होने का जिक्र किया और कहा कि इसका फायदा नौजवानों ने उठाया है।

Modi Samastipur LIVE: मोदी ने सभा में मौजूद लोगों से मोबाइल फोन की लाइट जलाने के लिए कहा और जब लोगों ने लाइट जलाई तो कहा कि जब हर हाथ में लाइट है तो किसी को भी लालटेन नहीं चाहिए।

Modi Samastipur LIVE: पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस के समय में बिहार को जितना पैसा मिला था, उससे तीन गुना ज्यादा पैसा भाजपा, एनडीए की सरकार ने बिहार के विकास के लिए दिया है। जब तीन गुना पैसा आएगा तो विकास भी तीन गुना ज्यादा होगा। समस्तीपुर से पूर्णिया के लिए सिक्स लेन हाइवे बन रहा है। नई रेल लाइनें बन रही हैं, वंदे भारत जैसी ट्रेनें चल रही हैं, बिहार में बिजली के नए-नए कारखाने लग रहे हैं।

Modi Samastipur LIVE: पीएम मोदी ने कहा कि यूपीए सरकार के दौरान राजद धमकाती थी कांग्रेस को कि अगर बिहार में नीतीश की बात मानी, बड़े प्रोजेक्ट दिए तो समर्थन वापस ले लेंगे। कांग्रेस और राजद ने बिहार का बहुत नुकसान किया।

Modi Samastipur LIVE: पीएम मोदी ने कर्पूरी ठाकुर को जनमानस से मिली जननायक की उपाधि को लेकर राहुल गांधी या तेजस्वी यादव का बिना नाम लिए कहा कि ये हजारों करोड़ रुपए के घोटालों में जमानत पर चल रहे लोग हैं। और जो जमानत पर है वो चोरी के मामले में जमानत पर है। इनकी चोरी की आदत ऐसी है कि अब जननायक की उपाधि की चोरी करने में जुटे हैं। बिहार के लोग जननायक कर्पूरी बाबू का ये अपमान कभी नहीं सहेंगे।

Modi Samastipur LIVE: मोदी ने कहा कि एनडीए सरकार ने गरीबों, दलितों, महादलितों, पिछड़ों, अतिपिछड़ों के हितों को प्राथमिकता दी है। उनकी सरकार ने सामान्य वर्ग के गरीबों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया। भाजपा और एनडीए ने ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को भी 10 साल के लिए और आगे बढ़ाया।

Modi Samastipur LIVE: मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में सुशासन की सरकार ने बिहार का विकास किया है।

Modi Samastipur LIVE: पीएम मोदी ने कहा कि बिहार में जीत के अब तक के सारे रिकॉर्ड टूटेगा।

Modi Samastipur LIVE: पीएम मोदी ने कहा कि आज का दिन मेरे जीवन का महत्वपूर्ण दिवस है। यहां आने से पहले मैं कर्पूरी ग्राम गया था, वहां मुझे भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर को नमन करने का अवसर मिला। ये उनका आशीर्वाद है कि आज हम जैसे पिछड़े और गरीब परिवारों से निकले लोग इस मंच पर खड़े हैं।