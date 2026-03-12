Hindustan Hindi News
बिहार में गरीबी घटी, लोगों की आय बढ़ी; नीतीश के सुशासन की तारीफ कर बोलीं PM मोदी की सलाहकार

Mar 12, 2026 11:59 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान टीम, पटना
प्रो. शमिका रवि लिखती हैं कि 2011-24 के बीच, बिहार के ग्रामीण वास्तविक मासिक प्रति व्यक्ति व्यय की वार्षिक वृद्धि दर 4.5 फीसदी रही, जो अखिल भारतीय गति 3.1 फीसदी से लगभग 50 फीसदी तेज रही।

प्रख्यात अर्थशास्त्री तथा प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद की सदस्य प्रो. शमिका रवि ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तारीफ की है। अपने एक आलेख में प्रोफेसर शमिका ने सीएम नीतीश कुमार के सुशासन की तारीफ करते हुए लिखा कि उन्होंने अपने प्रयासों से बिहार के लोगों के जीवनयापन में व्यापक बदलाव लाए हैं। जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने एक्स पोस्ट पर यह जानकारी दी है।

प्र. शमिका रवि केआलेख को संजय झा ने एक्स पर शेयर करते हुए लिखा, 'प्रो. शमिका रवि लिखती हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यकाल में बिहार ने जीवन स्तर में पर्याप्त लाभ अर्जित किया, गरीबी में तेजी से कमी लाई, पोषण की किफायती क्षमता में सुधार किया तथा राष्ट्रीय औसत के साथ अपनी कुछ खाईयों को कम किया।

अपने पोस्ट में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की राजनीतिक स्थिरता और अच्छे शासन की विरासत को सही ढंग से वर्णित करते हुए प्रो. शमिका रवि लिखती हैं कि 2011-24 के बीच, बिहार के ग्रामीण वास्तविक मासिक प्रति व्यक्ति व्यय की वार्षिक वृद्धि दर 4.5 फीसदी रही, जो अखिल भारतीय गति 3.1 फीसदी से लगभग 50 फीसदी तेज रही। जबकि हमारा शहरी वास्तविक सीएजीआर 4.6 फीसदी भारत के 2.6 फीसदी को पार कर गया। संजय झा ने लिखा कि इस आलेख में विस्तार से बताया गया कि मुख्यमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व के तहत बिहार ने रणनीतिक और महत्वपूर्ण प्रगति कैसे की।

शमिका रवि ने अपने आलेख में लिखा, 'दशकों तक बिहार को कथित तौर से बीमारू राज्य कहा जाता रहा। 1980 में इस शब्द के जरिए बिहार के कमजोर विकास की तरफ इशारा किया जाता था। बिहार की प्रशासनिक विफलता, कमजोर आधारभूत संरचना और थम चुके आर्थिक विकास ने उसे बीमारू राज्य की श्रेणी में लाया। यहां तक बिहार कि बिहार का उदाहरण विकास के मामले में लगातार फेल रहने वाले राज्य में दिया जाता था।

हालांकि, घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण (HCES), 2011-12 और 2023-24 में नीतीश कुमार के शासनकाल में हुए विकास की तस्वीर सामने आई। यह सर्वे कहता है कि इस सर्वे ने बिहार को लेकर लोगों की सोच बदली। सर्वे से पता चला कि बिहार में लोगों के रहन-सहन में काफी परिवर्तन हुआ है, गरीबी घटी है, राज्य के लोगों की वहन क्षमता बढ़ी है।'

