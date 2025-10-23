Hindustan Hindi News
पीएम मोदी आज शाम बिहार के कार्यकर्ताओं से करेंगे संवाद, कल समस्तीपुर और बेगूसराय में चुनावी रैली

संक्षेप: Bihar Chunav:पीएम नरेंद्र मोदी गुरुवार की शाम बीजेपी कार्यकर्ताओं से वर्चुअल संवाद करेंगे। उन्होंने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी है।

Thu, 23 Oct 2025 09:42 AMSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
PM Modi Bihar Election: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए की जीत के लिए पूरी तरह से बिहार पर फोकस कर रहे हैं। 24 अक्तूबर को पीएम बिहार में दो रैलियां करने वाले हैं। इससे पर आज शाम(23 अक्टूबर, गुरुवार को) वे बिहार के कार्यकर्ताओं से वर्चुअल संवाद करेंगे। पीएम ने खुद सोशल मीडिाय के माध्यम से इसकी जानकारी दी है।

सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पीएम ने पोस्ट के जरिए कहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा-एनडीए की जीत सुनिश्चित करने के लिए कार्यकर्ता अभूतपूर्व ऊर्जा और समर्पण के साथ मैदान में डटे हैं। जनसंपर्क और संवाद से लेकर संगठन के हर स्तर पर उनकी भागीदारी हमारी सबसे बड़ी ताकत है। आज शाम करीब 6 बजे ‘मेरा बूथ सबसे मजबूत’ कार्यक्रम में एक बार फिर उनसे संवाद को लेकर बहुत उत्सुक हूं। इससे पहले 15 अक्टूबर को पीएम ने इसी विषय पर एनडीए के कार्यकर्ताओं से सीधे जुड़े और उन्हें उर्जन्वित किया।

एनडीए इस चुनाव में बिहार में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए संकल्पित है। बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टी के सभी बड़े नेता बिहार पर फोकस कर रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री 2025 में आधा दर्जन से अधिक दौरे कर चुके हैं। कई बार बिहार के युवाओं से डिजिटल संवाद भी कर चुके हैं। 24 अक्टूबर से उनका फिर से तूफानी दौरा शुरू होने वाला है। शुक्रवार को कर्पूरी ठाकुर की जन्मधरती समस्तीपुर से मिशन बिहार की शुरुआत करने वाले हैं। वे बेगूसराय भी चुनावी रैली को भी संबोधित करेंगे। अमित शाह भी कल ही बिहार दौरे पर आ रहे हैं। अमित शाह ने पिछले दिनों कहा था कि 20 सालों के बहुमत का रिकॉर्ड तोड़कर बिहार में एनडीए की सरकार बनाएंगे।

पीएम बनने के बाद नरेंद्र मोदी 55 बार से अधिक बार बिहार आ चुके हैं। बजट में उनकी सरकार ने बिहार के लिए अच्छा खासा प्रोविजन दिया। चुनाव की घोषणा से पहले ही लाखों करोड़ की सौगात केंद्र सरकार ने बिहार को दिया है। पीएम से संवाद से बिहारी कार्यकर्ताओं का जोश हाई हो जाता है।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar
टीवी मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में 15 साल से ज्यादा का अनुभव। क्राइम, पॉलिटिक्स, सामाजिक और प्रशासनिक मामलों की समझ रखते हैं। फिलहाल लाइव हिन्दु्स्तान में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर बिहार के लिए काम करते हैं। इससे पहले ईटीवी न्यूज/News18 में बिहार और झारखंड की पत्रकारिता कर चुके हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओेपन यूनिवर्सिटी से मास कम्यूनिकेशन में पीजी किया है। और पढ़ें
