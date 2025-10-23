पीएम मोदी आज शाम बिहार के कार्यकर्ताओं से करेंगे संवाद, कल समस्तीपुर और बेगूसराय में चुनावी रैली

संक्षेप: Bihar Chunav:पीएम नरेंद्र मोदी गुरुवार की शाम बीजेपी कार्यकर्ताओं से वर्चुअल संवाद करेंगे। उन्होंने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी है।

PM Modi Bihar Election: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए की जीत के लिए पूरी तरह से बिहार पर फोकस कर रहे हैं। 24 अक्तूबर को पीएम बिहार में दो रैलियां करने वाले हैं। इससे पर आज शाम(23 अक्टूबर, गुरुवार को) वे बिहार के कार्यकर्ताओं से वर्चुअल संवाद करेंगे। पीएम ने खुद सोशल मीडिाय के माध्यम से इसकी जानकारी दी है।

सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पीएम ने पोस्ट के जरिए कहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा-एनडीए की जीत सुनिश्चित करने के लिए कार्यकर्ता अभूतपूर्व ऊर्जा और समर्पण के साथ मैदान में डटे हैं। जनसंपर्क और संवाद से लेकर संगठन के हर स्तर पर उनकी भागीदारी हमारी सबसे बड़ी ताकत है। आज शाम करीब 6 बजे ‘मेरा बूथ सबसे मजबूत’ कार्यक्रम में एक बार फिर उनसे संवाद को लेकर बहुत उत्सुक हूं। इससे पहले 15 अक्टूबर को पीएम ने इसी विषय पर एनडीए के कार्यकर्ताओं से सीधे जुड़े और उन्हें उर्जन्वित किया।

एनडीए इस चुनाव में बिहार में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए संकल्पित है। बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टी के सभी बड़े नेता बिहार पर फोकस कर रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री 2025 में आधा दर्जन से अधिक दौरे कर चुके हैं। कई बार बिहार के युवाओं से डिजिटल संवाद भी कर चुके हैं। 24 अक्टूबर से उनका फिर से तूफानी दौरा शुरू होने वाला है। शुक्रवार को कर्पूरी ठाकुर की जन्मधरती समस्तीपुर से मिशन बिहार की शुरुआत करने वाले हैं। वे बेगूसराय भी चुनावी रैली को भी संबोधित करेंगे। अमित शाह भी कल ही बिहार दौरे पर आ रहे हैं। अमित शाह ने पिछले दिनों कहा था कि 20 सालों के बहुमत का रिकॉर्ड तोड़कर बिहार में एनडीए की सरकार बनाएंगे।