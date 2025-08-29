PM Modi will virtually give gifts worth crores to Bihar will also address online on 2nd September बिहार को पीएम मोदी वर्चुअली देंगे करोड़ों की सौगात, 2 सितंबर को ऑनलाइन संबोधन भी करेंगे, Bihar Hindi News - Hindustan
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार को वर्चुअली करोड़ों की सौगात देने जा रहे है। 15 सितंबर को प्रस्तावित पूर्णिया दौरे से पहले वर्चुअली कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। साथ ही ऑनलाइन संबोधन भी होगा। 

sandeep लाइव हिन्दुस्तान, पटनाFri, 29 Aug 2025 08:09 PM
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर बिहार दौरे पर आ रहे है। 15 सितंबर को उनके दौरे की तारीख तय हो गई है। इस दौरान वे पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा जनसभा को भी संबोधित करेंगे। लेकिन इससे पहले 2 सितंबर को बिहार को करोड़ों की सौगात देने जा रहा है। जिसकी जानकारी उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दी। उन्होने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो सितंबर को बिहार की कई योजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन ऑनलाइन करेंगे। जिसमें रेल और सड़क समेत कई अन्य योजनाएं शामिल हो सकती हैं। पीएम मोदी इस दिन ऑनलाइन अपना संबोधन भी देंगे।

इसके बाद 15 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी पूर्णिया आएंगे। पटना, दरभंगा, गया के बाद पूर्णिया बिहार का चौथा एयरपोर्ट होगा, जहां से कमर्शियल विमानों का संचालन किया जा सकेगा। पूर्णिया एयरपोर्ट का काम अंतिम चरण में है। 30 अगस्त तक हर हाल में निर्माण कार्य पूरा करने की डेडलाइन है। सितंबर महीने की शुरुआत में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (डीजीसीए) से एप्रूवल भी मिल जाने की उम्मीद है।

वहीं वोटर अधिकार यात्रा के दौरान दरभंगा में पीएम मोदी पर की गई टिप्पणी पर उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि कांग्रेस और राजद के कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपशब्द कहा, यह लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली घटना है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और राजद के लोगों की भाषा समाज में द्वेष पैदा करने की है। इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है।

उन्होंने गुरुवार को पटना में मीडिया से बातचीत में कहा कि राजद का यही चरित्र रहा है। वहीं, कांग्रेस के लोग यह सोचते हैं कि यह लोकतंत्र नहीं राजतंत्र है। राजतंत्र की तरह ही कांग्रेस के लोग व्यवहार करते हैं, जिनके द्वारा आये दिन ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग होता रहा है। उन्होंने कहा कि जनता विपक्ष के नेताओं के सारे कारनामे देख रही है। बिहार की जनता इसका कड़ा जवाब देगी। आने वाले बिहार विधानसभा में कांग्रेस और राजद का जनता सफाया करेगी, यह तय है।