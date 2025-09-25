PM Modi Vocal for Local campaign in Durga Puja these products sold at half price in Pandals दुर्गा पूजा में पीएम मोदी के वोकल फॉर लोकल की धमक, पंडालों के पास आधे दाम पर बिकेंगे ये प्रॉडक्ट, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsPM Modi Vocal for Local campaign in Durga Puja these products sold at half price in Pandals

दुर्गा पूजा में पीएम मोदी के वोकल फॉर लोकल की धमक, पंडालों के पास आधे दाम पर बिकेंगे ये प्रॉडक्ट

नवरात्र से लेकर छठ तक पूजा पंडालों के पास स्वदेशी का स्टॉल चलेगा। जिला उद्योग केन्द्र, बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड और केवीआईसी, इन तीनों के सहयोग से सभी जिलों में खादी और हस्तनिर्मित उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी।

Sudhir Kumar हिन्दुस्तान, अनामिका, मुजफ्फरपुरThu, 25 Sep 2025 09:55 AM
share Share
Follow Us on
दुर्गा पूजा में पीएम मोदी के वोकल फॉर लोकल की धमक, पंडालों के पास आधे दाम पर बिकेंगे ये प्रॉडक्ट

जीएसटी सुधार के बाद पीएम नरेंद्र मोदी स्वदेशी उत्पादों के उपयोग की अपील कर रहे हैं। इसका असर दुर्गा पूजा पर भी देखा जा रहा है। पूरे बिहार में पूजा पंडालों के पास आधे दाम पर स्वदेशी उत्पाद बिकेंगे। उद्योग विभाग के सचिव ने सभी जिलों के डीएम को इसे लेकर निर्देश दिया है। 38 जिलों में कुल 114 पंडालों के पास यह बिक्री केंद्र बनेगा। खादी, हस्तनिर्मित उत्पाद, एक जिला एक उत्पाद की सामग्री यहां पर बिकेगी।

स्वदेशी अपनाओ के तहत यह पहल की गई है। स्टॉल लगाने के लिए प्रति टेंट बनाने को एक लाख रुपये मिलेंगे। नवरात्र से लेकर छठ तक पूजा पंडालों के पास स्वदेशी का स्टॉल चलेगा। जिला उद्योग केन्द्र, बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड और केवीआईसी, इन तीनों के सहयोग से सभी जिलों में खादी और हस्तनिर्मित उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। इसमें देश के एतिहासिक धरोहर और बिहार की माटी की पहचान को भी प्रदर्शित किया जाएगा।

ये भी पढ़ें:आरा विस सीट:20 साल तक BJP का रहा कब्जा, महागठबंधन और जनसुराज की अग्नि परीक्षा

आकर्षक पंडालों के लगेंगे टेंट

उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव ने सभी जिलों के डीएम को निर्देश दिया है कि स्वदेशी स्टॉल के टेंट उन पूजा पंडालों के पास लगाए जाएंगे जो सबसे आकर्षक होंगे। इसका चयन डीएम अपने स्तर से कराएंगे। मुजफ्फरपुर में ऐसी हस्तनिर्मित चीजों को रखा जाएगा जो यहां की पहचान हैं। इसमें लहठी, काथा, सुजनी से लेकर अन्य सामग्री शामिल है। इसके साथ ही सीकीं से निर्मित सामग्री भी रखी जाएगी। ये सभी सामान लोगों तक पहुंचे और उनको आधे दाम पर मिले, इसकी कोशिश होगी।

ये भी पढ़ें:बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा छह अक्टूबर के बाद, निर्वाचन आयोग ने CS को लिखा खत

विरासत और परम्परा को दर्शाने वाले स्टॉल होंगे पुरस्कृत

अपर मुख्य सचिव ने निर्देश दिया है कि जो स्वदेशी स्टॉल अपने देश और बिहार की विरासत-परम्परा को सबसे अधिक दर्शाने वाली चीजों को रखेंगे, उन्हें पुरस्कृत भी किया जाएगा। पहले स्थान पर आने वाले को 25 हजार, दूसरे वाले को 15 हजार और तीसरे स्थान वाले को पांच हजार की राशि दी जाएगी। नवरात्र का मेला खत्म होने के बाद स्वदेशी स्टॉल के टेंट को दूसरे भीड़ भाड़ वाले आकर्षक केन्द्र पर शिफ्ट कर दिया जाएगा। टेंट लगाने और पुरस्कार वितरण में खर्च होने वाली राशि बिहार राज्य खादी ग्रामोद्याोग बोर्ड पटना की ओर से जिला उद्योग केन्द्र को उपलब्ध कराई जाएगी।