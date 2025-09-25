दुर्गा पूजा में पीएम मोदी के वोकल फॉर लोकल की धमक, पंडालों के पास आधे दाम पर बिकेंगे ये प्रॉडक्ट

नवरात्र से लेकर छठ तक पूजा पंडालों के पास स्वदेशी का स्टॉल चलेगा। जिला उद्योग केन्द्र, बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड और केवीआईसी, इन तीनों के सहयोग से सभी जिलों में खादी और हस्तनिर्मित उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी।

जीएसटी सुधार के बाद पीएम नरेंद्र मोदी स्वदेशी उत्पादों के उपयोग की अपील कर रहे हैं। इसका असर दुर्गा पूजा पर भी देखा जा रहा है। पूरे बिहार में पूजा पंडालों के पास आधे दाम पर स्वदेशी उत्पाद बिकेंगे। उद्योग विभाग के सचिव ने सभी जिलों के डीएम को इसे लेकर निर्देश दिया है। 38 जिलों में कुल 114 पंडालों के पास यह बिक्री केंद्र बनेगा। खादी, हस्तनिर्मित उत्पाद, एक जिला एक उत्पाद की सामग्री यहां पर बिकेगी।

स्वदेशी अपनाओ के तहत यह पहल की गई है। स्टॉल लगाने के लिए प्रति टेंट बनाने को एक लाख रुपये मिलेंगे। इसमें देश के एतिहासिक धरोहर और बिहार की माटी की पहचान को भी प्रदर्शित किया जाएगा।

आकर्षक पंडालों के लगेंगे टेंट

उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव ने सभी जिलों के डीएम को निर्देश दिया है कि स्वदेशी स्टॉल के टेंट उन पूजा पंडालों के पास लगाए जाएंगे जो सबसे आकर्षक होंगे। इसका चयन डीएम अपने स्तर से कराएंगे। मुजफ्फरपुर में ऐसी हस्तनिर्मित चीजों को रखा जाएगा जो यहां की पहचान हैं। इसमें लहठी, काथा, सुजनी से लेकर अन्य सामग्री शामिल है। इसके साथ ही सीकीं से निर्मित सामग्री भी रखी जाएगी। ये सभी सामान लोगों तक पहुंचे और उनको आधे दाम पर मिले, इसकी कोशिश होगी।

विरासत और परम्परा को दर्शाने वाले स्टॉल होंगे पुरस्कृत