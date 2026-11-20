प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार दोपहर को वैशाली की जनसभा से बिहार को 34470 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण करेंगे। पीएम मोदी नीतीश सेतु के साथ पावर प्लांट यूनिट और सिक्सलेन हाईवे का भी उद्घाटन करेंगे।

PM Modi Bihar Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में एनडीए सरकार का एक साल पूरा होने के मौके पर शनिवार को वैशाली जिले में जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान वह बिहार में 34470 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण करेंगे। पीएम पटना के कच्ची दरगाह से वैशाली के बिदुपुर के बीच बनाए गए सिक्सलेन पुल (नीतीश सेतु) का लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही बक्सर के चौसा में स्थित थर्मल पावर प्लांट में 660 मेगावाट क्षमता की दूसरी यूनिट का प्रधानमंत्री लोकार्पण करेंगे। पीएम इस सभा में औरंगाबाद से चोरदाहा (झारखंड सीमा) तक सिक्सलेन हाईवे का भी पीएम उद्घाटन करेंगे।

प्रधानमंत्री कार्यालय से शुक्रवार को जारी बयान के अनुसार, पीएम मोदी शनिवार 21 नवंबर को दोपहर 1 बजे के बाद वैशाली पहुंचेंगे। दोपहर लगभग 2 बजे वे राजापाकर प्रखंड के जाफरपट्टी गांव स्थित सभास्थल पर पहुंचेंगे। यहां से वे 34470 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और कई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। इस अवसर पर मोदी सभा को संबोधित भी करेंगे।

4280 करोड़ में गंगा नदी पर बना नीतीश सेतु पीएमओ के अनुसार, इन प्रोजेक्ट में सड़क संपर्क, ऊर्जा, शहरी बुनियादी ढांचा, जल संसाधन, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन जैसे अहम क्षेत्रों के कार्य शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी लगभग नीतीश सेतु का भी औपचारिक रूप से लोकार्पण करेंगे। 4280 करोड़ रुपये की लागत से गंगा नदी पर बने इस पुल की कुल लंबाई 19.7 किलोमीटर है। यह पटना के कच्ची दरगाह को वैशाली जिले के बिदुपुर से जोड़ता है। इस प्रोजेक्ट में 9.7 किलोमीटर लंबा मुख्य पुल और 10 किलोमीटर लंबी संपर्क सड़कें शामिल हैं।

नीतीश सेतु से बढ़ेगी बिहार में विकास की रफ्तार सरकारी बयान में कहा गया है कि नीतीश सेतु के चालू होने से पटना में महात्मा गांधी सेतु और जेपी सेतु पर यातायात का दबाव कम हो जाएगा। इससे उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच यात्रा का समय घटेगा। वैशाली जिले के राघोपुर दियारा में रहने वाले लोगों को कनेक्टिविटी बेहतर होगी। सरकार ने इस पुल के बनने से बिहार के आर्थिक विकास में बढ़ोतरी होने की संभावना जताई है।

इन हाईवे प्रोजेक्ट्स का भी लोकार्पण करेंगे पीएम मोदी प्रधानमंत्री मोदी बिहार में 15600 करोड़ रुपये से अधिक की कई प्रमुख बुनियादी ढांचा और विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इनमें कुछ अहम हाईवे प्रोजेक्ट भी शामिल हैं। एनएच-19 के औरंगाबाद-चोरदाहा खंड पर बने सिक्सलेन हाईवे, एनएच-227एफ के चोरमा-बैरगनिया खंड और एनएच-327 के उमगांव-सहरसा खंड को भी मोदी देश को समर्पित करेंगे। इनके अलावा अन्य परियोजनाएं भी शामिल हैं।

बक्सर पावर प्लांट में दूसरी यूनिट चालू होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैशाली सभा से बक्सर के चौसा में 1320 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट की यूनिट-2 (660 मेगावाट) का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा वे बिहार में बिजली वितरण और ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी कुछ प्रोजेक्ट भी जनता को सौंपेंगे। 1130 करोड़ के आरडीएसएस लॉस रिडक्शन वर्क शामिल हैं।

पीएम मोदी नवादा के फुलवरिया बांध में फ्लोटिंग सोलर परियोजना और कहलगांव में सीवरेज संबंधित परियोजनाओं को शुरू करेंगे। इसके अलावा, विभिन्न जिलों में शैक्षणिक संस्थानों, आवासीय विद्यालयों, स्वास्थ्य सेवाओं, कृषि, खेल और लोक प्रशासन से संबंधित भवनों एवं सुविधाओं का भी उद्घाटन रकिया किया जाएगा।

पीएम मोदी 14450 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे नरेंद्र मोदी शनिवार को वैशाली से बिहार में 14450 करोड़ की कई परियोजनाओं का शिलान्यास भी रखेंगे। वह एनएच 139डब्ल्यू के साहेबगंज-अरेराज-बेतिया सेक्शन के चौड़ीकरण की आधारशिला रखेंगे। इस फोरलेन हाईवे की लागत लगभग 3800 करोड़ रुपये है। इसके अलावा पीएम मोदी भागलपुर जिले के पीरपैंती में निर्माणाधीन सुपर थर्मल पॉवर प्लांट की विद्युत निकासी परियोजना का भी नींव रखेंगे, जिसकी लागत लगभग 3350 करोड़ रुपये है।