PM Modi targets Rahul and RJD said title of Jan Nayaks being stolen 'जननायक' पद की चोरी हो रही, बिहार वाले सावधान! PM मोदी ने राहुल और राजद पर साधा निशाना, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsPM Modi targets Rahul and RJD said title of Jan Nayaks being stolen

'जननायक' पद की चोरी हो रही, बिहार वाले सावधान! PM मोदी ने राहुल और राजद पर साधा निशाना

आईटीआई दीक्षांत समारोह में युवाओं से संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कर्पूरी ठाकुर को जनता ने जननायक की उपाधि दी। इस जननायक पद की चोरी की जा रही है। बिहार के लोगों को चौकन्ना रहना है।

Sudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तानSat, 4 Oct 2025 01:20 PM
share Share
Follow Us on
'जननायक' पद की चोरी हो रही, बिहार वाले सावधान! PM मोदी ने राहुल और राजद पर साधा निशाना

पीएम सेतू योजना की लॉचिंग और आईटीआई दीक्षांत समारोह के मौके पर आयोजित युवा संवाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के विज्ञान भवन से राहुल गांधी और बिहार की लालू-राबड़ी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर के जननायक पद की चोरी की कवायद की जा रही है। बिहार के लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। पिछले दिनों वोटर अधिकार यात्रा से समय कांग्रेस नेताओं ने राहुल गांधी को तो पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने तेजस्वी यादव को जननायक बताया था। कांग्रेस के ट्विटर हैंडल पर राहुल गांधी को जननायक बताकर पोस्ट किया गया था।

युवा संवाद को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि कौशल दीक्षांत समारोह में बिहार को नई स्किल यूनिवर्सिटी मिली है। नीतीश जी की सरकार ने इस यूनिवर्सिटी का नाम भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के नाम पर रखा है। मैं बिहार के लोगों को कहूंगा चौकन्ने रहिए। यह जननायक पद कर्पूरी ठाकुर से ही शोभाएमान है। बिहार की जनता ने उनकी कृति को देखते हुए यह सम्मान दिया। आजकल कुछ लोग जननायक की भी चोरी करने में लग गए हैं। इसलिए बिहार के लोगों से जागृत रहने का आग्रह करता हूं। हमारे कर्पूरी ठाकुर साहब को जनता के द्वारा दिया गया सम्मान कोई चोरी न कर ले।

ये भी पढ़ें:बिहार चुनाव से पहले योजनाओं की बरसात, मोदी शुरू करेंगे 62000 करोड़ के प्रोजेक्ट

पीएम ने कहा कि भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी ने अपना पूरा जीवन समाज की सेवा और शिक्षा विस्तार के लिए लगा दिया। उन्होंने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि समाज का सबसे कमजोर व्यक्ति भी आगे बढ़े। उनके नाम पर बनने वाले इसके लिए यूनिवर्सिटी इस सपने को आगे बढ़ने का माध्यम है। बिहार के हजारों युवा हमारे साथ जुड़े हैं। दो-ढाई दशक पहले बिहार में शिक्षा व्यवस्था कैसी थी, इसका अंदाजा उन्हें नहीं होगा। एक भी ढंग के संस्थान नहीं थे। ईमानदारी से स्कूल नहीं खुलते थे। कोई भर्ती नहीं होती थी। मजबूरी में लाखों बच्चों को बिहार छोड़कर दूसरे राज्यों में पढ़ने जाना पड़ता था। असली पलायन यहीं से शुरू होता था।

ये भी पढ़ें:हमने मोदी सरकार को झुकाया, गांधी जयंती पर तेजस्वी ने छेड़ा जाति वाला राग
ये भी पढ़ें:प्रशांत किशोर के आरोपों पर BJP-JDU खामोश क्यों? नीतीश, मोदी विपक्ष के टारगेट पर

पीएम ने कहा कि जिस पेड़ की जड़ों में कीड़ा लग जाता हैउसे फिर से जीवित करना बहुत बड़ा पराक्रम होता है। राजद के कुशासन में बिहार की हालत उसी पेड़ की तरह हो गई थी। सौभाग्य से बिहार के लोगों ने नीतीश जी को मौका दिया और एनडीए की पूरी टीम मिलकर बेपटरी बिहार को फिर पटरी पर ले आया। आज यहां इस कार्यक्रम में भी इसकी झलक दिख रही है।

ये भी पढ़ें:नीतीश ने 49 लाख स्टूडेंट्स के बैंक खातों में 2920 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए