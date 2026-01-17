बंगाल जाने के दौरान पूर्णिया में रुके पीएम मोदी; मंत्री संग सीमांचल के विकास पर चर्चा

Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar NewsPM Modi stopped in Purnea during his Bengal visit discussed development of Seemanchal with Dilip Jaiswal
बंगाल जाने के दौरान पीएम मोदी शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रांजिट विजिट पर पूर्णिया सैन्य हवाई अड्डा पहुंचे। मंत्री डॉ. दिलीप जायसवाल ने स्वागत किया। सीमांचल के औद्योगिक विकास, निवेश, सड़क नेटवर्क और रोजगार पर चर्चा हुई। 

Jan 17, 2026 05:51 pm ISTsandeep हिन्दुस्तान, हिन्दुस्तान संवाददाता, पूर्णिया
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को बंगाल जाने के दौरान ट्रांजिट विजिट पर पूर्णिया सैन्य हवाई अड्डा पहुंचे। एयरपोर्ट परिसर में बिहार सरकार के उद्योग एवं पथ निर्माण मंत्री डॉ. दिलीप जायसवाल ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। प्रधानमंत्री का यह संक्षिप्त लेकिन महत्वपूर्ण दौरा सीमांचल क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक माना जा रहा है। एयरपोर्ट परिसर में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मंत्री डॉ. दिलीप जायसवाल के बीच सीमांचल के समग्र विकास को लेकर गहन चर्चा हुई। बातचीत के दौरान क्षेत्र में उद्योगों की अपार संभावनाओं, निवेश के नए अवसरों, सड़क नेटवर्क के विस्तार और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की योजनाओं पर विशेष जोर दिया गया।

मंत्री ने प्रधानमंत्री को बताया कि सीमांचल प्राकृतिक संसाधनों और मानव संसाधन से समृद्ध क्षेत्र है, जिसे सही नीति और निवेश से तेजी से विकसित किया जा सकता है।बाद में भाजपा नेत्री नूतन गुप्ता के आवास पर पत्रकारों से बातचीत में मंत्री डॉ. दिलीप जायसवाल ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री को सीमांचल की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने चाय बागानों, फलों और सब्जियों की उपज, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, वस्त्र उद्योग, पर्यटन और लॉजिस्टिक्स सेक्टर में निवेश की संभावनाओं को रेखांकित किया। मंत्री ने कहा कि इन क्षेत्रों में निवेश से लाखों स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर मिल सकते हैं।

इसके साथ ही पूर्णिया, किशनगंज, अररिया और कटिहार को जोड़ने वाली सड़कों के विस्तार, नए पुलों के निर्माण और राष्ट्रीय राजमार्गों के उन्नयन की जरूरत पर भी चर्चा हुई। मंत्री ने कहा कि वर्तमान में चल रही राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को गति देने के लिए केंद्र सरकार का सहयोग आवश्यक है।

मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री के साथ हुई बातचीत अत्यंत सकारात्मक रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीमांचल के विकास के प्रति पूर्ण प्रतिबद्धता जताते हुए केंद्र सरकार की ओर से हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया। मौके पर पार्टी जिलाध्यक्ष मनोज सिंह, महिला मोर्चा की अध्यक्ष, अरुण कुमार पूलक, मीडिया प्रभारी राहुल कुमार सहित कई नेता मौजूद थे।