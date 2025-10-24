पीएम मोदी देश भर में पहुंचाएंगे छठ पूजा के गीत, बिहार वासियों के नाम किया इमोशनल पोस्ट

Hindustan Hindi News
Fri, 24 Oct 2025 11:25 AMSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
PM Narendra Modi News: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी का राज्य में धुआंधार रैलियों का प्रोग्राम सेट हो गया है। इसकी शुरुआत पूर्व सीएम और दिग्गज समाजवादी नेता कर्पूरी ठाकुर की धरती से कर रहे हैं। इस बार चुनाव से पहले आस्था के महापर्व छठ पूजा के रंग में पूरा बिहार सराबोर हो गया है। छठ पूजा को लेकर प्रधानमंत्री ने इमोशनल पोस्ट किया है।

सोशल मीडिया एक्स पर पीएम मोदी ने कहा है, "प्रकृति और संस्कृति को समर्पित महापर्व छठ आने वाला है। बिहार सहित देशभर में इसकी तैयारियों में श्रद्धालु पूरे भक्ति-भाव से जुट चुके हैं। छठी मइया के गीत इस पावन अवसर की भव्यता और दिव्यता को और बढ़ाने वाले होते हैं। आपसे आग्रह है कि आप भी छठ पूजा से जुड़े गीत मेरे साथ शेयर करें। मैं अगले कुछ दिनों तक इन्हें सभी देशवासियों के साथ साझा करूंगा।"

प्रधानमंत्री छठ महाव्रत को लेकर काफी संवेदनशील रहते हैं। इस साल सैकड़ों पूजा स्पेशल ट्रेनें बिहार, यूपी, बंगाल के लिए चलाई जा रही हैं ताकि लोग छठ व्रत मनाने अपने घर आ सकें। कई राज्यों से इस साल भी एसी बसों का परिचालन किया जा रहा है। बिहार दौरे पर वे अपने भाषणों में छठ पूजा की चर्चा अक्सर करते दिखते हैं।

आज नरेंद्र मोदी बिहार के दौरे पर हैं। समस्तीपुर और बेगूसराय में उनकी चुनावी सभा है। समस्तीपुर के कर्पूरी ग्राम में उन्होंने पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और परिजनों से भी मिले। इससे पहले उन्होंने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट भी डाला। कहा कि आज समस्तीपुर में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। फिर दोपहर करीब 12:15 बजे वहां के अपने परिवारजनों से संवाद का सुअवसर मिलेगा। इसके बाद लगभग 2 बजे बेगूसराय की जनसभा में अपने भाई-बहनों का आशीर्वाद प्राप्त करूंगा। बिहार की जनता-जनार्दन का जोश और उत्साह बताता है कि इस बार के विधानसभा चुनावों में भी भाजपा-एनडीए को प्रचंड जीत मिलने जा रही है।

