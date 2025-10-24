पीएम मोदी देश भर में पहुंचाएंगे छठ पूजा के गीत, बिहार वासियों के नाम किया इमोशनल पोस्ट

संक्षेप: Bihar Election: पीएम ने लिखा है कि प्रकृति और संस्कृति को समर्पित महापर्व छठ आने वाला है। छठ पूजा से जुड़े गीत मेरे साथ शेयर करें। मैं अगले कुछ दिनों तक इन्हें सभी देशवासियों के साथ साझा करूंगा।

PM Narendra Modi News: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी का राज्य में धुआंधार रैलियों का प्रोग्राम सेट हो गया है। इसकी शुरुआत पूर्व सीएम और दिग्गज समाजवादी नेता कर्पूरी ठाकुर की धरती से कर रहे हैं। इस बार चुनाव से पहले आस्था के महापर्व छठ पूजा के रंग में पूरा बिहार सराबोर हो गया है। छठ पूजा को लेकर प्रधानमंत्री ने इमोशनल पोस्ट किया है।

सोशल मीडिया एक्स पर पीएम मोदी ने कहा है, "प्रकृति और संस्कृति को समर्पित महापर्व छठ आने वाला है। बिहार सहित देशभर में इसकी तैयारियों में श्रद्धालु पूरे भक्ति-भाव से जुट चुके हैं। छठी मइया के गीत इस पावन अवसर की भव्यता और दिव्यता को और बढ़ाने वाले होते हैं। आपसे आग्रह है कि आप भी छठ पूजा से जुड़े गीत मेरे साथ शेयर करें। मैं अगले कुछ दिनों तक इन्हें सभी देशवासियों के साथ साझा करूंगा।"

प्रधानमंत्री छठ महाव्रत को लेकर काफी संवेदनशील रहते हैं। इस साल सैकड़ों पूजा स्पेशल ट्रेनें बिहार, यूपी, बंगाल के लिए चलाई जा रही हैं ताकि लोग छठ व्रत मनाने अपने घर आ सकें। कई राज्यों से इस साल भी एसी बसों का परिचालन किया जा रहा है। बिहार दौरे पर वे अपने भाषणों में छठ पूजा की चर्चा अक्सर करते दिखते हैं।