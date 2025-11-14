Hindustan Hindi News
हम तो जनता का दिल चुराकर बैठे हैं, बिहार में NDA की प्रचंड जीत पर बोले पीएम मोदी

संक्षेप: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की जीत पर पार्टी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बिहार के लोगों ने गर्दा उड़ा दिया है। आज बिहार के घर-घर में मखाने की खीर बनाना पक्का कर दिया है।

Fri, 14 Nov 2025 07:39 PM
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की जीत पर पार्टी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बिहार के लोगों ने गर्दा उड़ा दिया है। आज बिहार के घर-घर में मखाने की खीर बनाना पक्का कर दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि हम एनडीए के लोग जनता-जनार्दन के सेवक हैं। उन्होंने कहा हमने जनता का दिल चुराकर रखा हुआ है। इसीलिए फिर एक बार एनडीए सरकार बन गई है। इससे पहले पार्टी मुख्यालय में केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर कांग्रेस पर भी निशाना साधा।

पीएम मोदी ने अपने संबोधन के दौरान गमछा घुमाकर उपस्थित कार्यकर्ताओं का अभिनंदन किया। उन्होंने कहा कि इस जीत के लिए वह बिहार के हर तबके को नमन करते हैं। इस मौके पर पीएम मोदी ने नीतीश कुमार का भी नाम लेते हुए कहा कि उन्होंने शानदार नेतृत्व किया। उन्होंने इस दौरान चिराग पासवान, जीतनराम मांझी की भी तारीफ की। पीएम मोदी ने कहा कि यह वही बिहार है जहां माओवादी हावी था। जहां नक्सल प्रभावित स्थानों पर तीन बजे के बाद वोटिंग बंद हो जाती है। लेकिन इस बार के चुनाव में बिहार में बिना किसी डर के उत्साह और उमंग के साथ एक उत्सव की तरह वोट दिया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बिहार के लोगों ने विकसित बिहार के लिए मतदान किया है। बिहार के लोगों ने समृद्ध बिहार के लिए मतदान किया है। मैंने चुनाव प्रचार के दौरान बिहार की जनता से रिकॉर्ड मतदान के लिए आग्रह किया था और बिहार के लोगों ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, मैंने बिहार के लोगों से NDA को प्रचंड विजय दिलाने का आग्रह किया था, बिहार की जनता ने मेरा ये आग्रह भी माना। बिहार ने 2010 के बाद का सबसे बड़ा जनादेश NDA को दिया है। मैं बहुत विनम्रता से NDA के सभी दलों की ओर से बिहार की महान जनता का आभार व्यक्त करता हूं।

पीएम ने कहा कि बिहार में जब जंगलराज था, तब क्या-क्या होता यह अभी आप जानते थे। मतपेटियां लूट ली जाती थीं। लेकिन आज वहां पर रिकॉर्ड मतदान हो रहा है। उन्होंने कहा कि री-पोलिंग के आंकड़े भी इस बदलाव की झलक दिखाते हैं। 2005 से पहले सैकड़ों जगहों पर री-पोलिंग हुई थी। 1995 में कई जगह फिर से चुनाव करना पड़ा था। लेकिन जैसे ही जंगलराज गया, वैसे-वैसे स्थितियां ठीक होती गईं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस बार दो चरण के दौरान कहीं फिर से मतदान की नौबत नहीं आई। इसके लिए मैं चुनाव आयोग, बिहार के जागरुक मतदाताओं का अभिनंदन करता हूं।

अब देश का मतदाता, मतदाता सूची के शुद्धिकरण को गंभीरता से लेता है। बिहार के वोटरों ने भी इसकाे गंभीरता से लिया है। लोकतंत्र की पवित्रता के लिए यह बेहद जरूरी है। मतदाता शुद्धिकरण के काम में शत-प्रतिशत योगदान दिया है। आज बिहार की जनता ने लोकतंत्र को धोखा देने वाले को सबक दिया है। बिहार ने दिखाया है कि जमानत पर चल रहे लोगों का जनता साथ नहीं देगी।

