इंतजार खत्म! बिहार की 75 लाख महिलाओं के खाते में मोदी-नीतीश कल भेजेंगे 10-10 हजार रुपये

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार शुक्रवार, 26 सितंबर को बिहार की 75 लाख महिलाओं के खाते में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की पहली किस्त के रूप में 10-10 हजार रुपये ट्रांसफर करेंगे।

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले नीतीश सरकार की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का पैसा लाभार्थियों के खाते में शुक्रवार 26 सितंबर को भेजना शुरू हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस योजना की पहली किस्त के रूप में 10-10 हजार रुपये जारी करेंगे। शुक्रवार को राज्य की लगभग 75 लाख महिलाओं के खाते में 7500 करोड़ रुपये की राशि ट्रांसफर की जाएगी। पीएम मोदी सुबह 11 बजे इस कार्यक्रम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे।

सरकार की ओर से गुरुवार को जारी बयान में कहा गया है कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को स्व-रोजगार और आजीविका से जोड़ने के लिए यह राशि दी जा रही है। सरकार का मानना है कि 10000 रुपये मिलने के बाद महिलाएं कोई रोजगार शुरू करेंगी। फिर 6 महीने के बाद इसका आकलन कर उन्हें 2 लाख रुपये तक की अतिरिक्त सहायता और मुहैया कराई जाएगी।

यह योजना आगामी विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की लोकलुभावन घोषणाओं का एक हिस्सा है। पिछले महीने ही सीएम ने इस योजना का ऐलान किया था और बीते 7 सितंबर को इसके आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। अब तक ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की 1 करोड़ से अधिक महिलाएं इस योजना के लिए आवेदन कर चुकी हैं, इनमें से 75 लाख लाभार्थियों को 10000 रुपये शुक्रवार को मिल जाएंगे।

अन्य महिलाओं को भी आगामी दिनों में अलग-अलग चरणों में पैसा जारी किया जाएगा। बताया जा रहा है कि चुनाव कार्यक्रम की घोषणा से पहले सभी लाभार्थियों के खाते में पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा।

हालांकि, नीतीश सरकार का कहना है कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना कोई चुनावी घोषणा या रेवड़ी नहीं है। इसका उद्देश्य सिर्फ महिलाओं को रोजगार देने नहीं बल्कि उन्हें रोजगार पैदा करने वाला बनाना है। यानी महिलाएं खुद अपना व्यवसाय शुरू करके दूसरों को भी रोजगार का अवसर देंगी।