21 नवंबर को पीएम मोदी अजगैवीनाथ एयरपोर्ट और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की रख सकते हैं नींव
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में एनडीए सरकार के एक साल पूरा होने के अवसर पर वैशाली में जनसभा को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम में पीएम भागलपुर जिले के सुल्तानगंज में प्रस्तावित अजगैवीनाथ धाम एयरपोर्ट और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की नींव रख सकते हैं।
भागलपुर, प्रधान संवाददाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 नवंबर को पूर्वी बिहार में प्रमुख परियोजनाओं को शुरू कर सकते हैं। पीएम सुल्तानगंज में प्रस्तावित अजगैवीनाथ धाम ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट और विक्रमशिला केंद्रीय विश्वविद्यालय की आधारशिला रख सकते हैं। वहीं, कोसी महासेतु का भी लोकार्पण किया जा सकता है। बिहार में एनडीए सरकार के एक साल पूरा होने के अवसर पर पीएम का 21 नवंबर को राज्य दौरा प्रस्तावित है। पीएम वैशाली में जनसभा को संबोधित करेंगे।
भागलपुर से जनता दल यूनाइटेड (JDU) के सांसद अजय मंडल ने कहा कि पीएम इस कार्यक्रम से जिले की प्रमुख परियोजनाओं का भी वर्चुअल शिलान्यास कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि लगभग एक हजार करोड़ की लागत से विक्रमशिला केंद्रीय विश्वविद्यालय और 3500 करोड़ की लागत से सुल्तानगंज में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण होना है। यह प्रारंभिक लागत का अनुमान है। सांसद ने ये परियोजनाएं भागलपुर में विकास को गति प्रदान करेंगी।
कोसी पुल का उद्घाटन कर सकते हैं पीएम
इधर, राज्य मुख्यालय से भी भागलपुर जिले में पूरी हुई विभिन्न परियोजनाओं की रिपोर्ट कुछ दिन पहले ली गई है। ऐसे में संभावना है कि नेशनल हाईवे 106 पर कोसी नदी पर बनाए गए महासेतु का भी प्रधानमंत्री लोकार्पण कर सकते हैं।
भागलपुर जिले के बिहपुर और मधेपुरा जिले के फुलौत के बीच कोसी नदी पर इस पुल का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। रिपोर्ट्स के अनुसार, इस चार लेन पुल की लंबाई लगभग 6.93 किलोमीटर है। इसके चालू होने से कोसी और अंग क्षेत्र में विकास को नई रफ्तार मिलेगी।
21 नवंबर को मोदी की वैशाली में सभा
प्रधानमंत्री मोदी एनडीए सरकार के एक वर्ष पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में बिहार आ रहे हैं। वैशाली जिले के राजापाकर स्थित जाफरपट्टी में उनकी जनसभा प्रस्तावित है।
एनडीए नेताओं के अनुसार इस दिन पीएम बिहार में कई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। हालांकि, इन परियोजनाओं की आधिकारिक जानकारी अभी साझा नहीं की गई है। माना जा रहा है कि पीएम भागलपुर जिले में बनने वाले सुल्तानगंज अजगैवीनाथ धाम एयरपोर्ट और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की नींव रख सकते हैं। ये दोनों प्रोजेक्ट भागलपुर समेत पूरे अंग क्षेत्र में शिक्षा, व्यवसाय, पर्यटन की दिशा में नई उड़ान देंगे।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।