कैमूर में NDA की मेगा रैली आज, दस साल बाद फिर गूंजेगी पीएम मोदी की आवाज

Fri, 7 Nov 2025 09:57 AMHimanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
Bihar Election 2025: कैमूर की धरती एक बार फिर ऐतिहासिक पल की गवाह बनने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दस साल बाद आज शुक्रवार को भभुआ में चुनावी सभा करेंगे। वही शहर, जहां उन्होंने 2015 में आखिरी बार जनता को संबोधित किया था। उस वक्त भाजपा और जदयू आमने सामने थे, लेकिन आज हालात बिल्कुल उलट हैं, अब दोनों एनडीए के सहयोगी हैं और साथ मिलकर मैदान में हैं।

प्रधानमंत्री के आगमन से पहले कैमूर प्रशासन और पुलिस विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड में है। डीआइजी डॉ. सत्य प्रकाश, डीएम सुनील कुमार, और एसपी हरिमोहन शुक्ला समेत तमाम अफसर गुरुवार सुबह से ही हेलीपैड और सभा स्थल का जायज़ा लेते दिखे।

हर चौराहे, मार्ग और कॉलेज परिसर में सुरक्षा तैनाती की समीक्षा होती रही। शहर के मुख्य प्रवेश द्वारों पर अर्द्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है। सभा स्थल सरदार वल्लभभाई पटेल कॉलेज मैदान में तैयारियां लगभग पूरी हैं। मंच सजा है, कुर्सियां लग चुकी हैं, और एनडीए के बैनर पोस्टर हर ओर लहरा रहे हैं।

एसपीजी और एनएसजी का सुरक्षा घेरा

प्रधानमंत्री की सुरक्षा में एसपीजी और एनएसजी के जवानों ने मोर्चा संभाल लिया है। स्पेशल ब्रांच की टीम मेटल डिटेक्टर और स्वान दस्ते के साथ सभा स्थल व हेलीपैड क्षेत्र की जांच में जुटी रही। सादे लिबास में भी सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है, ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई हो सके। सभा स्थल के हर गेट पर पुलिस की मल्टी लेयर चेकिंग जारी है। केवल अधिकृत कर्मियों को ही प्रवेश की अनुमति दी जा रही है।

