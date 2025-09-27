पीएम मोदी बिहार की महिलाओं के परफॉर्मेंस से गदगद, गयाजी की नूरजहां से बोले- आप मेरा एक काम करेंगी

गयाजी की नूरजहां से पीएम मोदी ने कहा कि सप्ताह में एक दिन निकालकर अपने इलाके की महिलाओं को ट्रेनिंग और सरकार की योजनाओं की जानकारी दें।

मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की लाभुक महिलाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को काफी प्रभावित किया। प्रधानमंत्री ऑनलाइन इस कार्यक्रम से जुड़े थे। इस मौके पर 75 लाख महिलाओं को दस-दस हजार रुपये मिले। महिलाएं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जीविका के अपने अनुभव साझा कर रही थीं। तभी, प्रधानमंत्री ने गयाजी जिले के बोधगया की नूरजहां खातून से कहा कि आप मेरा एक काम करेंगी। नूरजहां ने जवाब दिया, जरूर करूंगी।

प्रधानमंत्री ने नूरजहां को कहा कि, आप बहुत अच्छी तरह से चीजों को समझा रही हैं। सभी बातें आप अपने अनुभव और दिल से बोल रही हैं। आप सप्ताह में एक दिन समय निकालें और आस-पास के गावों की महिलाओं को 50-100 के समूह में प्रशिक्षण दें। उन्हें विभिन्न योजनाओं की जानकारी दें और उन्हें जागरूक करें। इससे पहले को प्रेरणा मिलेगी।

वहीं, पश्चिम चंपारण जिले के बगहा-2 प्रखंड के बेलाहवा पंचायत के मदनपुर की रंजीता काजी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं को आरक्षण देकर संबल बनाया है। वहीं, प्रधानमंत्री ने उज्ज्वला योजना के तहत घरेलू गैस कनेक्शन दिया है। पहले कच्चा मकान था, अब हमारा पक्का का मकान हो गया है। 125 यूनिट बिजली मुफ्त मिल रही है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की राशि 400 से बढ़ाकर 1100 रुपया कर दी गई है, इसका लाभ मिल रहा है। आज जो 10 हजार की राशि आयी है उससे मैं पंपिंग सेट लूंगी। इसके बाद जो दो लाख रुपया मिलेगा, उससे ज्वार-बाजरा की खेती कर उसके आटा की पैकिंग कर रोजगार को आगे बढ़ाऊंगी।

भोजपुर के दौलतपुर पंचायत के मोहम्मदपुर गांव की रीता देवी ने कहा कि वर्ष 2015 में जीविका समूह से जुड़ने के बाद हमारे जीवन में बड़ा बदलाव आया। दस हजार की जो राशि आज मिली है, इससे 50 मुर्गी खरीदूंगी और अंडा के व्यवसाय को आगे बढ़ाऊंगी और चूजा भी तैयार करूंगी। आगे दो लाख रुपये मिलेगा तो पोल्ट्री फॉर्म खोलूंगी। पूर्णिया जिला के भवानीपुर प्रखंड के भवानीपुर ग्राम की पुतुल देवी ने कहा कि आज 10 हजार रुपये मिले हैं, इससे व्यवसाय को और आगे बढ़ाऊंगी। इसके बाद दो लाख मिलेगा तो लड्डू और बतासे की जो मेरी दुकान है, उसको मिठाई की दुकान बनाकर व्यवसाय को आगे बढ़ाऊंगी।