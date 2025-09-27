PM Modi impressed by performance of women Bihar gave task to Noor Jahan of Gayaji पीएम मोदी बिहार की महिलाओं के परफॉर्मेंस से गदगद, गयाजी की नूरजहां से बोले- आप मेरा एक काम करेंगी, Bihar Hindi News - Hindustan
पीएम मोदी बिहार की महिलाओं के परफॉर्मेंस से गदगद, गयाजी की नूरजहां से बोले- आप मेरा एक काम करेंगी

गयाजी की नूरजहां से पीएम मोदी ने कहा कि सप्ताह में एक दिन निकालकर अपने इलाके की महिलाओं को ट्रेनिंग और सरकार की योजनाओं की जानकारी दें।

Sudhir Kumar पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरोSat, 27 Sep 2025 09:45 AM
मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की लाभुक महिलाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को काफी प्रभावित किया। प्रधानमंत्री ऑनलाइन इस कार्यक्रम से जुड़े थे। इस मौके पर 75 लाख महिलाओं को दस-दस हजार रुपये मिले। महिलाएं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जीविका के अपने अनुभव साझा कर रही थीं। तभी, प्रधानमंत्री ने गयाजी जिले के बोधगया की नूरजहां खातून से कहा कि आप मेरा एक काम करेंगी। नूरजहां ने जवाब दिया, जरूर करूंगी।

प्रधानमंत्री ने नूरजहां को कहा कि, आप बहुत अच्छी तरह से चीजों को समझा रही हैं। सभी बातें आप अपने अनुभव और दिल से बोल रही हैं। आप सप्ताह में एक दिन समय निकालें और आस-पास के गावों की महिलाओं को 50-100 के समूह में प्रशिक्षण दें। उन्हें विभिन्न योजनाओं की जानकारी दें और उन्हें जागरूक करें। इससे पहले को प्रेरणा मिलेगी।

वहीं, पश्चिम चंपारण जिले के बगहा-2 प्रखंड के बेलाहवा पंचायत के मदनपुर की रंजीता काजी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं को आरक्षण देकर संबल बनाया है। वहीं, प्रधानमंत्री ने उज्ज्वला योजना के तहत घरेलू गैस कनेक्शन दिया है। पहले कच्चा मकान था, अब हमारा पक्का का मकान हो गया है। 125 यूनिट बिजली मुफ्त मिल रही है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की राशि 400 से बढ़ाकर 1100 रुपया कर दी गई है, इसका लाभ मिल रहा है। आज जो 10 हजार की राशि आयी है उससे मैं पंपिंग सेट लूंगी। इसके बाद जो दो लाख रुपया मिलेगा, उससे ज्वार-बाजरा की खेती कर उसके आटा की पैकिंग कर रोजगार को आगे बढ़ाऊंगी।

भोजपुर के दौलतपुर पंचायत के मोहम्मदपुर गांव की रीता देवी ने कहा कि वर्ष 2015 में जीविका समूह से जुड़ने के बाद हमारे जीवन में बड़ा बदलाव आया। दस हजार की जो राशि आज मिली है, इससे 50 मुर्गी खरीदूंगी और अंडा के व्यवसाय को आगे बढ़ाऊंगी और चूजा भी तैयार करूंगी। आगे दो लाख रुपये मिलेगा तो पोल्ट्री फॉर्म खोलूंगी। पूर्णिया जिला के भवानीपुर प्रखंड के भवानीपुर ग्राम की पुतुल देवी ने कहा कि आज 10 हजार रुपये मिले हैं, इससे व्यवसाय को और आगे बढ़ाऊंगी। इसके बाद दो लाख मिलेगा तो लड्डू और बतासे की जो मेरी दुकान है, उसको मिठाई की दुकान बनाकर व्यवसाय को आगे बढ़ाऊंगी।

इस कार्यक्रम का प्रसारण राज्य के सभी जिलों, प्रखंडों और ग्राम संगठन के स्तर पर किया गया। हर जगह महिलाएं एकत्र हुई थीं, जहां से सभी ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को सुना। इन कार्यक्रमों में राज्य सरकार के मंत्रीगण और अन्य जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए। वहीं, पटना में भाजपा और जदयू प्रदेश कार्यालय में नेताओं-कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को सुना। एक अणे मार्ग में आयोजित कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, केंद्रीय पंचायती राज मंत्री ललन सिंह, मंत्री विजय कुमार चौधरी, श्रवण कुमार, सांसद संजय झा अदि उपस्थित थे।

