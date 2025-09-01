बिहार की जीविका दीदियों को PM मोदी की सौगात; जीविका बैंक का शुभारंभ करेंगे, खाते में 105 करोड़ भेजेंगे

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 सितंबर को वर्चुअली बिहार की जीविका दीदियों को बड़ी सौगात देंगे। पीएम मोदी राज्य जीविका निधि शाखा सहकारी संघ लिमिटेड का उद्घाटन करेंगे। संस्था के बैंक खाते में 105 करोड़ की राशि भी हस्तांतरित करेंगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 सिंतबर को पूर्णिया दौरे से पहले बिहार की जीविका दीदियों को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। मंगलवार यानी 2 सितंबर को दोपहर साढ़े 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार राज्य जीविका निधि शाखा सहकारी संघ लिमिटेड का उद्घाटन करेंगे। इस मौके पर वे इस संस्था के बैंक खाते में 105 करोड़ भी हस्तांतरित करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री इस मौके पर अपना संबोधन देंगे।

यह सहकारी संस्था जीविका से जुड़ी महिलाओं को कम ब्याज दर पर आसान वित्तीय सुविधा प्रदान करने के लिए स्थापित की गई है। जीविका के सभी पंजीकृत क्लस्टर स्तर के फेडरेशन इसके सदस्य होंगे। इस योजना के लिए बिहार सरकार और केंद्र सरकार दोनों द्वारा फंडिंग की जाएगी।

बीते वर्षों में जीविका की स्व-सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं उद्यमी बनकर ग्रामीण बिहार में छोटे व्यवसाय और उत्पादक कंपनियां स्थापित कर चुकी हैं। हालांकि, कई महिलाएं माइक्रोफाइनेंस संस्थानों (MFIs) पर निर्भर थीं, जो 18% से 24% तक उच्च ब्याज दर वसूलते थे। नई जीविका निधि बड़ी राशि के ऋण कम ब्याज दर पर उपलब्ध कराकर इस निर्भरता को कम करेगी।