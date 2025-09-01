PM Modi gift to Bihar Jeevika didis will launch Jeevika Bank will send 105 crores to their accounts बिहार की जीविका दीदियों को PM मोदी की सौगात; जीविका बैंक का शुभारंभ करेंगे, खाते में 105 करोड़ भेजेंगे, Bihar Hindi News - Hindustan
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 सितंबर को वर्चुअली बिहार की जीविका दीदियों को बड़ी सौगात देंगे। पीएम मोदी राज्य जीविका निधि शाखा सहकारी संघ लिमिटेड का उद्घाटन करेंगे। संस्था के बैंक खाते में 105 करोड़ की राशि भी हस्तांतरित करेंगे।

sandeep लाइव हिन्दुस्तान, पटनाMon, 1 Sep 2025 10:44 PM
बिहार की जीविका दीदियों को PM मोदी की सौगात; जीविका बैंक का शुभारंभ करेंगे, खाते में 105 करोड़ भेजेंगे

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 सिंतबर को पूर्णिया दौरे से पहले बिहार की जीविका दीदियों को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। मंगलवार यानी 2 सितंबर को दोपहर साढ़े 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार राज्य जीविका निधि शाखा सहकारी संघ लिमिटेड का उद्घाटन करेंगे। इस मौके पर वे इस संस्था के बैंक खाते में 105 करोड़ भी हस्तांतरित करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री इस मौके पर अपना संबोधन देंगे।

यह सहकारी संस्था जीविका से जुड़ी महिलाओं को कम ब्याज दर पर आसान वित्तीय सुविधा प्रदान करने के लिए स्थापित की गई है। जीविका के सभी पंजीकृत क्लस्टर स्तर के फेडरेशन इसके सदस्य होंगे। इस योजना के लिए बिहार सरकार और केंद्र सरकार दोनों द्वारा फंडिंग की जाएगी।

बीते वर्षों में जीविका की स्व-सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं उद्यमी बनकर ग्रामीण बिहार में छोटे व्यवसाय और उत्पादक कंपनियां स्थापित कर चुकी हैं। हालांकि, कई महिलाएं माइक्रोफाइनेंस संस्थानों (MFIs) पर निर्भर थीं, जो 18% से 24% तक उच्च ब्याज दर वसूलते थे। नई जीविका निधि बड़ी राशि के ऋण कम ब्याज दर पर उपलब्ध कराकर इस निर्भरता को कम करेगी।

यह पूरी तरह डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से संचालित होगी, जिससे लेन-देन तेज और पारदर्शी होंगे। इस सुविधा के समर्थन के लिए 12,000 सामुदायिक कैडर को टैबलेट्स दिए जा रहे हैं। ताकि वे जीविका दीदियों को वित्तीय सेवाओं तक पहुंचने में मदद कर सकें। इस पहल से न केवल ग्रामीण महिलाएं सशक्त होंगी, बल्कि समुदाय-नेतृत्व वाले व्यवसायों को भी बढ़ावा मिलेगा और वित्तीय समावेशन को मजबूती मिलेगी। अनुमान है कि लगभग 20 लाख महिलाएं पूरे बिहार से इस उद्घाटन को लाइव देखेंगी।