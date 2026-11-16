सम्राट चौधरी के बर्थडे पर PM मोदी ने बधाई दी, सीएम ने मुंगेर में परिवार संग छठ मनाई

बिहार के सीएम सम्राट चौधरी के 58वें जन्मदिन पर पीएम मोदी, योगी आदित्यनाथ समेत कई नेताओं ने बधाई दी। पीएम ने बिहार के विकास में उनके प्रयासों की सराहना की। जन्मदिन पर सम्राट चौधरी ने मुंगेर के तारापुर में उगते सूर्य को अर्घ्य देकर छठ पूजा की।

बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का आज जन्मदिन है। वे 58 साल के हो गए हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई बड़े नेताओं ने बधाई और शुभकामनाएं दीं। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर संदेश जारी कर उनके स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की कामना की। वहीं, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोमवार को अपने जन्मदिन पर छठ महापर्व के अंतिम दिन पैतृक क्षेत्र मुंगेर के तारापुर में उगते सूर्य को अर्घ्य दिया और भगवान सूर्य तथा छठी मैया की पूजा-अर्चना की।पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने बधाई संदेश में बिहार के विकास के लिए मुख्यमंत्री के प्रयासों की सराहना की।

उन्होंने लिखा, “बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। वह बिहार के विकास को गति देने और विभिन्न क्षेत्रों में राज्य की प्रगति के साथ लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए अनगिनत प्रयास कर रहे हैं। ईश्वर उन्हें लंबा और स्वस्थ जीवन प्रदान करें।” यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी एक्स पर पोस्ट कर सम्राट चौधरी को जन्मदिन की बधाई दी। उन्होंने लिखा कि बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। माता जानकी उन्हें उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और सुयशपूर्ण जीवन प्रदान करें, यही प्रार्थना है।

ओम बिड़ला और ललन सिंह ने शुभकामनाएं दीं केंद्रीय मंत्री और जदयू नेता ललन सिंह ने भी मुख्यमंत्री को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने अपने संदेश में लिखा, 'माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई।' केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने भी उन्हें जन्मदिन की बधाई देते हुए महादेव से उनके स्वस्थ, सुदीर्घ और यशस्वी जीवन की कामना की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी एक्स पोस्ट के जरिए सम्राट चौधरी को बधाई दी। उन्होंने मुख्यमंत्री के स्वस्थ, सुदीर्घ और वैभवशाली जीवन की कामना की।