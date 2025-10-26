घर घर ठेकुआ, घाट सज रहे; पीएम मोदी ने मन की बात में छठ पूजा को एकता का प्रतिबिम्ब बताया

Hindustan Hindi News
Sun, 26 Oct 2025 01:03 PMSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान, पटना
PM Modi Chhath Puja: मन की बात के 127 एपिसोड में पीएम नरेंद्र मोदी ने देश के लोगों को संबोधित किया। इस एपिसोड की शुरुआत पीएम ने बिहार, झारखंड, यूपी समेत पूर्वांचल के महापर्व छठ पूजा की चर्चा से की। उन्होंने इस त्योहार को प्रकृति, संस्कृति और सामाजिक एकता का प्रतिबिम्ब बताया और देश भर के लोगों को छठ महापर्व की शुभकामनाएं दीं।

मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पूरे देश में इन दिनों त्योहारों का उल्लास है। दीपावली के बाद छठ महापर्व मनाया जा रहा है। घरों में ठेकुआ बनाए जा रहे हैं और जगह जगह घाट सजाए जा रहे हैं। बाजारों में रौनक है और हर तरफ श्रद्धा,अपनापन और भक्ति का संगम दिख रहा है। छठ व्रत करने वाली महिलाओं का समर्पण प्रेरणा दायक है। छठ का महापर्व प्रकृति, संस्कृति और समाज के बीच की एकता के संगम का अनोखा प्रतिबिम्ब है। घाटों पर समाज का हर वर्ग एक साथ खड़ा होता है। यह दृष्य भारत की सामाजिक एकता का सबसे सुंदर उदाहरण है। देश और दुनिया के किसी कोने में हों तो मौका मिलने पर छठ उत्सव में जरूर भाग लें। छठी मैया को नमन और देश वासियों को इस महान पर्व की शुभकामनाएं।

पीएम ने कहा कि त्योहारों के अवसर पर लोगों को पत्र लिखा था। उसका भी बेहतर जवाब मिल रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पीएम मोदी दिल्ली में छठ पर्व में भाग ले सकते हैं। बिहार चुनाव पर बिहार दौरे पर आए पीएम ने छठ महापर्व की काफी चर्चा की। बताया कि बाहर से आने वाले बिहार वासियों के लिए बड़ी संख्या में ट्रेनों और बसों का परिचालन किया जा रहा है ताकि पर्व मनाने अपनों के बीच आ सकें। करीब 12 हजार ट्रेनों के अतिरिक्त एसी बसें भी चलाई जा रही हैं। पीएम ने आज दो छठ गीत ट्वीट कर शेयर किया।

