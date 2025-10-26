घर घर ठेकुआ, घाट सज रहे; पीएम मोदी ने मन की बात में छठ पूजा को एकता का प्रतिबिम्ब बताया

संक्षेप: PM Modi: पीएम मोदी ने मन की बात के 127वें एपिसोड में छठ त्योहार को प्रकृति, संस्कृति और सामाजिक एकता का प्रतिबिम्ब बताया और देश भर के लोगों को छठ महापर्व की शुभकामनाएं दी।

PM Modi Chhath Puja: मन की बात के 127 एपिसोड में पीएम नरेंद्र मोदी ने देश के लोगों को संबोधित किया। इस एपिसोड की शुरुआत पीएम ने बिहार, झारखंड, यूपी समेत पूर्वांचल के महापर्व छठ पूजा की चर्चा से की। उन्होंने इस त्योहार को प्रकृति, संस्कृति और सामाजिक एकता का प्रतिबिम्ब बताया और देश भर के लोगों को छठ महापर्व की शुभकामनाएं दीं।

मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पूरे देश में इन दिनों त्योहारों का उल्लास है। दीपावली के बाद छठ महापर्व मनाया जा रहा है। घरों में ठेकुआ बनाए जा रहे हैं और जगह जगह घाट सजाए जा रहे हैं। बाजारों में रौनक है और हर तरफ श्रद्धा,अपनापन और भक्ति का संगम दिख रहा है। छठ व्रत करने वाली महिलाओं का समर्पण प्रेरणा दायक है। छठ का महापर्व प्रकृति, संस्कृति और समाज के बीच की एकता के संगम का अनोखा प्रतिबिम्ब है। घाटों पर समाज का हर वर्ग एक साथ खड़ा होता है। यह दृष्य भारत की सामाजिक एकता का सबसे सुंदर उदाहरण है। देश और दुनिया के किसी कोने में हों तो मौका मिलने पर छठ उत्सव में जरूर भाग लें। छठी मैया को नमन और देश वासियों को इस महान पर्व की शुभकामनाएं।