PM मोदी ने बिहार से महिला क्रिकेट विश्वकप विजय पर देश भर की बेटियों को दी बधाई, कांग्रेस पर बरसे

PM Modi Rally: भारत की बेटियों ने महिला क्रिकेट विश्वकप पर कब्जा जमाकर नया कीर्तिमान बनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद् मोदी ने बिहार के सहरसा से विजेता टीम के साथ-साथ देश भर की बेटियों को स्वर्णिम जीत की बधाई दी है। मोदी ने रैली में मौजूद सभी लोगों से तालियां बजवाकर उनका अभिनंदन किया और कहा कि बेटियों को अधिक-से-अधिक अवसर देना एनडीए सरकार का लक्ष्य है।

सहरसा की रैली में पीएम ने कहा कि जिन लोगों ने बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओं का नारा दिया उन्होंने बेटियों के लिए कुछ नहीं किया। बिहार की पहचान ज्ञान और नारी के सम्मान वाली है। बिहार नारी शक्ति का सशक्त उदाहरण रहा है। माता सीता, देवी भारती, वदुषी गार्गी जैसी अनेक माताएं हमारे लिए प्रेरणा हैं। नारी सशक्तिकरण की प्रेरक भूमि से आज पूरे देश की बेटियों को को महिला क्रिकेट विश्वकप की विजय की बधाई देता हूं। कल मुंबई में भारत की बेटियों ने इतिहास बना दिया। पहली बार भारत ने महिला क्रिकेट विश्व कप जीता है। 25 साल बाद दुनिया को नया विश्वविजेता मिला है। यह गौरव भारत की बेटियों ने पूरे देश को दिया है। जोरदार तालिया से उनका अभिनंदन करें।

पीएम ने कहा कि नारी शक्ति को ज्यादा से ज्यादा अवसर देना एनडीए सरकार का लक्ष्य है। हमारी बेटियां फाइटर जेट उड़ा रही हैं, युद्ध पोत से सीमा पर देश की रक्षा कर रही हैं। हमारी सरकार ने सेना में बेटियों के लिए नए अवसर बनाए। बेटियों के लिए सैनिक स्कूल में दाखिले शुरू किया। हमारे देश की महिला वैज्ञानिक चंद्रयान, गगनयान जैसे अंतरिक्ष प्रोजेक्ट में काम कर रही हैं । देश में 1,80,000 से ज्यादा स्टार्टअप हैं। इनमें 87 हजार में महिला डायरेक्टर हैं। हमारे गांव की बेटी ड्रोन पायलट बनकर ड्रोन कांति का नेतृत्व कर रही हैं। डिजिटल क्रांति में अपनी भूमिका निभा रही हैं।