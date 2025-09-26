आपके दो भाई, नरेंद्र और नीतीश; बिहार की 75 लाख महिलाओं के खाते में सरकार ने भेजे 7500 करोड़

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रिमोट का बटन दबाकर संयुक्त रूप मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की पहली किस्त जारी कर दी। 75 लाख जीविका दीदियों के खाते में 7500 करोड़ रुपये की राशि भेजी गई।

मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत बिहार की महिला लाभार्थियों के खाते में शुक्रवार को दस-दस हजार की राशि भेज दी गयी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रिमोट का बटन दबाकर संयुक्त रूप इस योजना की पहली किस्त जारी कर दी। पटना में सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में कार्यक्रम का आयोजन किया जिसमें प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। पीएम ने कहा कि जीविका दीदियों के दो भाई नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार उनके उत्थान और समृद्धि के लिए समर्पित हैं। शुक्रवार को बिहार की 75 लाख महिला लाभुकों के खाते में 7500 करोड़ रुपये की राशि ट्रांसफर कर दी गई।

प्रधानमंत्री ने कहा कि नवरात्र के पावन दिनों में माता और बहनों को उपहार देकर उनका आशीर्वाद लेना बहुत सुखद है। बिहार की बहने बहुत सजग हैं और जागरूक हैं। राज्य की 75 लाख माता बहनों के बैंक अकाउंट में एक साथ 10-10 हज़ार रुपए की राशि भेजी गई है। यह बड़ा और महत्वपूर्ण कदम नीतीश जी की सरकार ने उठाया है। आप बहनों से बात करके बहुत अच्छा लगा। आगे उन्हें दो लाख दिए जाएंगे। बहनें इससे अपना रोजगार खड़ा कर सकती हैं। सरकार आगे उनकी रूचि के रोजगार की ट्रेनिंग भी दिलवाएगी।

पीएम ने कहा कि अब हमारी बहन और बेटी अपने पांव पर खड़ी हो सकेगी और रोजगार करने से उनके सपनों को नए पंख मिलेंगे। समाज में उनका सम्मान बढ़ जाएगा। यह सब तब संभव हुआ जब 11 साल पहले आप लोगों ने मुझे प्रधान सेवक के पद पर बैठाया। जनधन योजना के तहत 30 करोड़ से ज्यादा बहनों का बैंक खाता हमने खुलवा दिए और उन्हें मोबाइल और आधार से जोड़ दिया गया। इसी का नतीजा है कि आज सीधे उनके खातों में यह राशि भेज दी गई।