अटक, लटक, झटक, पटक दल हैं; पीएम मोदी ने महागठबंधन को बताया 'लठबंधन'

संक्षेप: बेगूसराय में पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए आरजेडी और कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होने महागठबंधन को ‘लठबंधन’ करार दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस गठबंधन में अटक दल, लटक दल, पटक दल और फटक दल हैं।

बिहार चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दिन के बिहार दौरे पर है। शुक्रवार को उन्होने समस्तीपुर में चुनाव सभा की और फिर बेगूसराय में चुनाव जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उनके निशाने पर लालू यादव की आरजेडी रही। उन्होने महागठबंध को 'लठबंधन' करार दिया। पीएम मोदी ने कहा कि महागठबंधन नहीं ये लठबंधन है। जिसमें अटक दल, लटक दल, झटक दल, पटक दल शामिल हैं।

प्रधानमंत्री मोदी ने राजद को घेरते हुए कहा कि आरजेडी बीते दो दशकों से कोई चुनाव नहीं जीती है। लेकिन अपने अहंकार में डूबी है। राजद ने जेएमएम को झटक दिया। कांग्रेस बिहार में राजद की 35 सालों से पिछलग्गू बनी हुई है। इस बार फिर आरजेडी ने उसे पटक दिया है। वहीं मुकेश सहनी की वीआई को फटका दिया है। और लेफ्ट दलों को लटका दिया है।

पीएम ने कहा कि जहां स्वार्थ हावी हो, लूट-खसोट का लक्ष्य हो, तो वही होता है, जो आरजेडी और कांग्रेस वाले कर रहे हैं। राजद और कांग्रसे पर हमला बोलते हुए मोदी ने कहा कि ये लोग पहले टिकट बेचते हैं, घोटाले करते हैं। आरजेडी चीफ लालू यादव का परिवार बिहार का सबसे भ्रष्ट परिवार है।