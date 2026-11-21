PM Modi Bihar Visit LIVE

PM Modi Bihar Visit LIVE: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार दौरे पर आ रहे हैं। वैशाली के राजापाकर स्थित जाफरपट्टी इंडस्ट्रियल एरिया में उनकी जनसभा होगी जहां से पीएम बिहार को 34 हजार करोड़ से अधिक की सौगात देंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री कच्ची दरगाह-राघोपुर-बिदुपुर नीतीश सेतु राष्ट्र की जनता को समर्पित करेंगे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पीएम का बिहार दौरे पर स्वागत किया है। पीएम ने ट्वीट कर नीतीश सेतु को बिहार के लिए बड़ी संपत्ति बताया है। पीएम के दौरे को लेकर व्यापक तैयारियां की गई हैं। सरकार और वैशाली जिला प्रशासन के अलावे एनडीए के घटक दल भी तत्पर हैं। नीतीश सेतु और राजापाकर का जाफरपट्टी पोस्टर बैनर से पट गया है। कार्यक्रम स्थल पर करीब 20 लाख वर्गफीट में पंडाल, मंच और स्पेशल एरिया तैयार किया गया है जहां सुरक्षा के अभेद्य प्रबंध किए गए हैं। एयरपोर्ट से लेकर रेलवे स्टेशन के साथ गंगा नदी में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। सीएम के कार्यक्रम की में सुरक्षा के लिए 70 कंपनियों के 65 सौ जवानों को लगाया गया है। राज्य के मुख्य सचिव और डीजीपी खुद वैशाली में कैंप कर रहे हैं। सभा स्थल पर प्रातः 10:45 बजे से ही कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। प्रधानमंत्री एक बजे के बाद आएंगे। इस कार्यक्रम को लेकर पटना समेत कई जिलों में ट्राफिक व्यवस्था में सुधार किया गया है। पटना पटना एयर पोर्ट के रास्ते पीएम के सभा स्थल तक पहुंने के लिए रूट चार्ट निर्धारित है। सभी रूटों पर अलग-अलग पार्किंग की व्यवस्था है जहां फूड स्टॉल, पेयजल, शौचालय समेत अन्य नागरिक सुविधाओं की बहाली की गयी है। पीएम की सभा में लाखों लोगों के जुटने की संभावना है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को भी पीएम के कार्यक्रम का निमंत्रण दिया गया है।

21 Nov 2026, 09:39:51 AM IST PM Modi Bihar Visit LIVE: मुख्यमंत्री ने नीतीश सेतु का किया निरीक्षण PM Modi Bihar Visit LIVE: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शुक्रवार को वैशाली जिले में कच्ची दरगाह-राजापाकर-बिदुपुर छह लेन पुल (नीतीश सेतु) का निरीक्षण किया। साथ ही शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने 'नीतीश सेतु के पिलर संख्या 23 एवं 24 के बीच बनाए गए प्रधानमंत्री के कार्यक्रम स्थल का जायला लिया। उन्होंने वहां मंच निर्माण, सुरक्षा, यातायात, आगंतुकों की सुविधा एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं की जानकारी संबंधित अधिकारियों से प्राप्त की।

21 Nov 2026, 09:36:10 AM IST PM Modi Bihar Visit LIVE: 100 पीएम-ई बसों की हरी झंडी दिखाएंगे मोदी PM Modi Bihar Visit LIVE: पीएम आज बिहार को एक सौ इलेक्ट्रिक बसों की सौगात देने वाले हैं। पटना के परिवहन भवन में 100 इल्क्ट्रिक बसों को लगाकर रखा गया है।इन बसों में आराम और सुरक्षा के सभी प्रबंध किए गए हैं। इन पीएम ई-बसों को प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखाएंगे।

21 Nov 2026, 09:32:57 AM IST PM Modi Bihar Visit LIVE: सुरक्षा में 65 सौ जवान PM Modi Bihar Visit LIVE: पीएम के कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा के अभेद्य प्रबंध किए गये हैं। 70 कंपनियों के 65 सौ जवानों को तैनात किया गया है। डीजीपी प्रीता वर्मा वैशाली में कैंप कर रही हैं। सीसीटीवी कैमरों से पूरे कार्यक्रम एरिया पर निगरानी रखी जा रही है। जगह-जगह मेटल डिटेक्टर लगाए गए हैं।

21 Nov 2026, 09:30:14 AM IST PM Modi Bihar Visit LIVE: पीएम के कार्यक्रम को लेकर मोतिहारी में भी तैयारी PM Modi Bihar Visit LIVE: वैशाली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को लेकर पूर्वी चंपारण में तैयारी की गई है। प्रधानमंत्री राजापाकर से पूर्वी चंपारण को 22 हजार करोड़ की सौगात देने वाले हैं जिसके लाइव प्रसारण की व्यवस्था मोतिहारी में की गयी है जहां दस हजार लोगों के जुटने की संभावना है। चंपारण की कई विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।

21 Nov 2026, 09:22:50 AM IST PM Modi Bihar Visit LIVE: तेजस्वी यादव को न्योता PM Modi Bihar Visit LIVE: पीएम के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को भी निमंत्रण दिया गया है। तेजस्वी यादव राघोपुर के विधायक भी हैं। हालांकि उनके जाने को लेकर कोई सूचना अभी तक नहीं है।

21 Nov 2026, 09:14:37 AM IST PM Modi Bihar Visit LIVE: पोस्टर से पटा नीतीश सेतु PM Modi Bihar Visit LIVE: पीएम के आगमन को नीतीश सेतु पर विशेष तैयारी की गयी है। वहां पीएम मोदी के बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए हैं। पीएम आज इसका उद्घाटन करेंगे। सेतु पर पूर्व सीएम नीतीश कुमार के भी पोस्टर लगाए गए हैं। कल विपक्ष ने इसे मुद्दा बनाया था कि जिनके नाम पर पुल है उनकी तस्वीर ही गायब है।