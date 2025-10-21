Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar NewsPM Modi and Shah on Mission Bihar will campaign in different districts on 24 October
मिशन बिहार पर पीएम मोदी और शाह; 24 अक्टूबर को अलग-अलग जिलों में एक साथ चुनावी सभा

संक्षेप: बिहार चुनाव के मद्देनजर एनडीए के चुनावी प्रचार ने तेजी पकड़ ली है। मिशन बिहार के तहत 24 अक्टूबर को पीएम मोदी और अमित शाह दोनों अलग-अलग जिलों में एक ही दिन चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। 5 दिनों के भीतर शाह का ये दूसरा दौरा है।

Tue, 21 Oct 2025 10:53 PMsandeep लाइव हिन्दुस्तान, पटना
बिहार चुनाव को लेकर एनडीए ने चुनावी अभियान का बिगुल फूंक दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अक्टूबर को समस्तीपुर और बेगूसराय में चुनावी रैली करेंगे, तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी उसी दिन सीवान और बक्सर में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। 5 दिनों के अंतराल में एक बार फिर शाह बिहार के दौरे पर आ रहे हैं। अमित शाह की 24 अक्तूबर को बिहार में दो सभाएं होंगी। इससे पहले उन्होने छपरा के तरैया में चुनावी रैली की थी। इसी महीने 16 से 18 अक्टूबर तक शाह बिहार दौरे पर रहे थे।

वहीं बिहार चुनाव के ऐलान के बाद पहली बार पीएम मोदी 24 अक्टूबर से मिशन बिहार पर आएंगे। जिसकी शुरुआत कर्पूरी ठाकुर की धरती से करेंगे। 24 अक्टूबर को समस्तीपुर और बेगूसराय में चुनावी रैली में लोगों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 30 अक्टूबर को दूसरा बिहार दौरा प्रस्तावित है। इस दिन पीएम मुजफ्फरपुर और छपरा में जनसभा को संबोधित करेंगे।

लेकिन 24 अक्टूबर को बिहार में चुनावी समर अपने चरम पर होगा। जब पीएम मोदी और अमित शाह एक साथ, एक दिन बिहार के अलग-अलग जिलों में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं कल (23 अक्टूबर) को पटना में महागठबंधन की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस है। जिसके बाद गठबंधन के सहयोगी दल चुनार प्रचार करेंगे।