बिहार की इस जीविका दीदी के मुरीद हुए पीएम नरेंद्र मोदी, रीता की सक्सेस स्टोरी सुनकर हाथ जोड़ लिए
भोजपुर की जीविका रीता देवी की बातें सुनकर मोदी उनके मुरीद हो हो गए। रीता देवी ने खांटी भोजपुरी में जीविका से जुड़कर अपनी सफलता की गाथा निर्भिक होकर सुनाई।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत बिहार की 75 लाख महिलाओं के खाते में 7500 करोड़ की राशि डायरेक्ट ट्रांसफर कर दिया। सीएम नीतीश कुमार पटना में मौजूद थे तो पीएम दिल्ली से ऑनलाइन जुड़े थे। पीएम ने कई जिलों की जीविका दीदियों के साथ संवाद भी किया। इस दौरान भोजपुर की जीविका रीता देवी की बातें सुनकर मोदी उनके मुरीद हो हो गए। रीता देवी ने खांटी भोजपुरी में जीविका से जुड़कर अपनी सफलता की गाथा निर्भिक होकर सुनाई। साधारण सी दिखने वाली महिला की पढ़ाई के बारे में जानकर प्रधानमंत्री ने हाथ जोड़ लिए।
रीता देवी जब भोजपुरी में बिहार सरकार की योजनाओं से मिलने वाले लाभ की धारा प्रवाह जानकारी देने लगी तो पटना से दिल्ली तक सब खामोश होकर सुनने लगे। सीएम नीतीश कुमार और पीएम मोदी ने उनकी पूरी बातों को गौर से सुना। रीता देवी ने बताया कि जीविका से जुड़ने के बाद उन्होंने पांच बकरियों से अपना कारोबार शुरू किया। कुछ पैसे आए तो मुर्गी पालन कर अंडे बेचने लगी। मेहनत की बदौलत उन्होंने लखपति दीदी और ड्रोन दीदी के लक्ष्य को हासिल किया।
जीविका में आने के बाद उन्होंने पढ़ाई पूरी की। मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। फिलहाल ग्रामीण विकास में एमए कर रही है। रीता की बातें सुनकर पीएम मोदी खामोश नहीं रह सके। बिहार और केंद्र सरकार की योजनाओं को सिलसिलेवार समझाने के लिए पीएम ने उनकी जमकर तारीफ की। कहा कि आपने बहुत अच्छे तरीके से योजनाओं के बारे में समझाया। आप तो बहुत सुपरफास्ट बोलती हैं। इससे पहले रीता देवी ने मुफ्त अनाज, आयुष्मान कार्ड, मुख्यमंत्री साइकिल योजना, पोषाक योजना, मुख्यमंत्री रोजगार योजना, पीएम आवास योजना, सरकारी शौचालय, हर घर नलजल योजना, पीएम उज्वला योजना, 125 यूनिट मुफ्त बिजली से मिलने वाले लाभ की जानकारी दी। उनकी बातें सुनकर पटना से कार्यक्रम में शामिल सभी मंत्री और अधिकारी ताली बजाने लगे।