आपका वोट फेल नहीं जाए, पीएम मोदी ने फर्स्ट टाइम वोटर को साधा; अपनी पहली वोटिंग की कहानी सुनाई

संक्षेप: Bihar Elections: पीएम मोदी ने फर्स्ट टाइम वोटर्स से कहा कि उनका पहला वोट सरकार बनाने वाला होना चाहिए। राज्य में एनडीए की सरकार बनने वाली है।

Mon, 3 Nov 2025 02:45 PMSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
Bihar Elections: मिशन बिहार पर सहरसा की चुनावी सभा में पीएम नरेंद्र मोदी ने बिहार के फर्स्ट टाइम वोटरों से संवाद किया। उन्होंने कहा कि अपने पहले वोट को बेकार नहीं जाने देना। जिस अलांयस की सरकार बनने वाली हो उसे वोट देना। बिहार में इस बार एनडीए की सरकार बनने वाली है। आपका वोट एनडीए को मजबूती प्रदान करने के लिए होना चाहिए।

पीएम ने कहा कि मेरे कई नौजवान बेटे बेटियां पहली बार वोट डालने वाले हैं। जब मैंने पहली बार वोट डाला था तो मन में इच्छा थी कि मेरा वोट फेल नहीं जाना चाहिए। हवा का रुख देखूंगा और तब वोट करूंगा और मेरे वोट से सरकार बने इसका ख्याल रखा। मैं इसमें सफल भी रहा। आपसे भी कहता हूं कि आपका पहला वोट सरकार बनाने वाला होना चाहिए। राज्य में एनडीए की सरकार बनने वाली है। इसलिए सभी नौजवान बेटे-बेटी जो पहली बार वोट डालने वाले हैं उनसे आग्रह है कि आपका वोट हमें ताकत दे। आपका वोट विकसित बिहार के लिए होना चाहिए। बिहार को विकसित राज्यों के श्रेणी में लाना है। इसलिए फिर एक बार एनडीए की सरकार लाना है।

मोदी ने कहा कि बिहार का युवा बिहार का काम करे और राज्य का नाम करे, यह हमारा सपना है। बीते सालों में बिहार विकास की रफ्तार पकड़ चुका है। इस गति को और तेज करना है। सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, अररिया हर साल बाढ़ से परेशान होते थे। लेकिन कांग्रेस सरकार ने कुछ नहीं किया। एनडीए सरकार ने कोसी की बाढ़ से बचाने के लिए कई काम किए। बाढ़ से मुक्ति के लिए 11 हजार करोड़ की परियोजना बन चुकी है। हम बाढ़ के दूरगामी समाधान पर काम कर रही है। कोसी और मेची को जोड़ा जा रहा है। यह प्रोजेक्ट 2 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई के लिए पानी मिलेगा। मछली पालकों और मखाना किसानों को भी बहुत फायदा होगा। मेरा सपना है कि दुनिया के कोने-कोने में मखाना को वहां के खानपान में पहुंचाना है।

पीएम ने कहा कि मछली उत्पादन प्रोत्साहन के लिए अलग से मंत्रालय बनाकर बजट दिया। मत्स्य संपदा स्कीम बनाया जिसे अपना कर बिहार खरीददार से दुकानदार बन गया। दूसरे राज्यों को यहां से मछली भेजी जाती है। मछली पालक साथियों को 9 हजार सलाना की मदद दी जाएगी।

