3000 नहीं, 2000 ही आएंगे; बिहार में PM किसान के साथ कर्पूरी योजना की राशि अभी नहीं मिलेगी

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत बिहार के 73 लाख 34 हजार किसानों के बैंक खाते में कुल 1462 करोड़ रुपये की राशि जारी की जाएगी। हालांकि, इसके साथ अभी कर्पूरी ठाकुर सम्मान निधि का पैसा नहीं मिलेगा।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (पीएम किसान) की 22वीं किस्त की तारीख घोषित हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 मार्च 2026 को असम के गुवाहाटी से पीएम किसान योजना की आगामी किस्त जारी करेंगे। बिहार के कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा कि राज्य के 73.34 लाख से अधिक पात्र किसानों को भी इस किस्त का लाभ मिलेगा। उनके बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से लगभग 1467 करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की जाएगी। यानी प्रत्येक किसान को 2000 रुपये मिलेंगे। हालांकि, बिहार सरकार की हाल ही में लागू हुई कर्पूरी ठाकुर सम्मान निधि के अतिरिक्त 1000 रुपये उन्हें अभी नहीं मिलेंगे। यानी कि किसानों के खाते में शुक्रवार को 3000 नहीं बल्कि दो-दो हजार रुपये ही आएंगे।

कृषि मंत्री ने बुधवार को कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किसानों की आय बढ़ाने और कृषि को सशक्त बनाने की दिशा में केंद्र सरकार की एक ऐतिहासिक पहल है। इस योजना के तहत पात्र किसान परिवारों को हर साल 6000 रुपये की आर्थिक सहायता तीन समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में उपलब्ध कराई जाती है। इससे राज्य के किसानों को आर्थिक संबल मिलेगा तथा कृषि कार्यों के लिए आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित होगी।

उन्होंने कहा कि बिहार सरकार भी किसानों को इस योजना का अधिकतम लाभ दिलाने के लिए लगातार प्रयासरत है। बिहार सरकार राज्य के किसानों का व्यापक स्तर पर पंजीकरण, आधार सत्यापन तथा बैंक खातों की एनपीसीआई से लिंकिंग सुनिश्चित कराई जा रही है ताकि किसानों को समय पर योजना का लाभ मिल सके।

कृषि मंत्री ने राज्य के सभी किसानों से अपील की कि जो अभी तक पीएम किसान सम्मान निधि योजना से नहीं जुड़े हैं, वे शीघ्र अपना पंजीकरण कराएं और आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करें, ताकि उन्हें भी इस महत्वपूर्ण योजना का लाभ प्राप्त हो सके। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में किसानों की आय बढ़ाने, कृषि को आधुनिक बनाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर निरंतर कार्य कर रही हैं।

कर्पूरी ठाकुर सम्मान निधि का पैसा अभी नहीं मिलेगा पीएम किसान की तर्ज पर बिहार सरकार भी इस साल जननायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि योजना लेकर आई। इसके तहत पीएम किसान के सालाना 6000 रुपये से अतिरिक्त 3000 रुपये और बिहार के किसानों को दिए जाएंगे। यह योजना लागू कर दी गई है। सरकार ने कहा था कि आगामी पीएम किसान योजना किस्त के साथ कर्पूरी ठाकुर सम्मान निधि का भी पैसा मिलेगा। ऐसे में किसानों को उम्मीद थी कि 22वीं किस्त में 2-2 हजार रुपये की जगह उन्हें 3-3 हजार मिलेंगे।

मगर फिलहाल राज्य सरकार की ओर से जननायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि योजना का पैसा नहीं जारी किया है। ऐसे में शुक्रवार को आने वाली किस्त में पीएम किसान का दो-दो हजार रुपये ही मिलेगा।