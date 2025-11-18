PM Kisan Yojna: बिहार के 75 लाख किसानों के खाते में कल आएंगे दो-दो हजार रुपए, पीएम जारी करेंगे किस्त
संक्षेप: राज्य के करीब 75 लाख किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त बुधवार को आएगी। दो-दो हजार रुपये दोपहर 1 से 3 बजे के बीच भेजे जाएंगे। ईकेवाईसी न कराने वाले किसानों की किस्त रुक सकती है। यह वर्ष की अंतिम किस्त है।
राज्य के करीब 75 लाख किसानों के खाते में बुधवार को पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त आएगी। खाते में दो-दो हजार रुपये बुधवार दोपहर एक बजे से तीन बजे के बीच भेजे जाएंगे। इससे पहले दो अगस्त को 20वीं किस्त राज्य के 74 लाख से अधिक किसानों को मिली थी। 21वीं किस्त में इन सभी किसानों के नाम शामिल हैं। फार्मर आईडी की अनिवार्यता में इस बार भी छूट दी गई है। हालांकि, जिन किसानों ने ईकेवाईसी अब तक नहीं कराया है, उनकी किस्त रुक सकती है। यह इस वर्ष की यह अंतिम किस्त होगी। केंद्र सरकार एक साल में तीन किस्तों में छह हजार रुपये किसानों के खाते में भेजती है।
कैसे चेक करें खाते में पैसे आएंगे या नहीं?
योजना की वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं। 'Beneficiary List' का ऑप्शन चुनें, यहां राज्य, जिला, ब्लॉक और गांव सेलेक्ट करें। फिर आपको 'Get Report' पर क्लिक करना है। यहां आप अपना नाम देख सकते हैं, अगर नाम लिस्ट में है, फिर तो चिंता की बात नहीं. लेकिन अगर लिस्ट में नाम नहीं है तो आपके खाते में किस्त नहीं आएगी. लिस्ट में आपका नाम न होने के पीछे की कई वजहें हो सकती हैं।
जैसे अगर आपने पीएम किसान योजना में अब तक अपनी e-KYC नहीं करवाई है, तो 21वीं किस्त की राशि अटक सकती है। केंद्र ने साफ किया है कि बिना e-KYC कोई भी किस्त ट्रांसफर नहीं की जाएगी। इसके अलावा बैंक अकाउंट, आधार से लिंक नहीं होना, बैंक की डिटेल में कुछ गड़बड़ी होना जैसी कई वजहें हो सकती हैं। बहुत से किसानों की किस्त इस वजह से भी अटक सकती है क्योंकि उन्होंने गलत डॉक्यूमेंट्स दिए हों या फिर आवेदन के समय जानकारी सही तरीके से अपडेट न किए हों।