पैसे ही नहीं हैं..., पीएम आवास योजना के 8 लाख लाभुकों का भुगतान अटका; नीतीश के मंत्री ने लिखा खत

संक्षेप:

पत्र में कहा गया है कि राशि नहीं रहने के कारण निर्धारित स्तर पर आवास का निर्माण पूरा करने वाले लाभुकों को अगली किस्त को भुगतान नहीं हो पा रहा है। वर्तमान में तीन लाख 88 हजार का द्वितीय किस्त और चार लाख 20 हजार का तृतीय किस्त का भुगतान रुका हुआ है।

Dec 08, 2025 08:35 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटना
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में बिहार के आठ लाख से अधिक लाभुकों के किस्तों का भुगतान रुका हुआ है। योजना के राज्य नोडल खाते में राशि नहीं रहने के कारण यह नौबत आयी है। इसको लेकर केंद्र सरकार के राशि जारी करने का आग्रह ग्रामीण विकास विभाग ने किया है। 31 मार्च, 2026 तक पुरानी व्यवस्था में राशि जारी करने की स्वीकृति दी जाये।

नई सरकार के गठन के बाद ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने केंद्रीय ग्रामी‌ण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है कि राशि नहीं रहने के कारण निर्धारित स्तर पर आवास का निर्माण पूरा करने वाले लाभुकों को अगली किस्त को भुगतान नहीं हो पा रहा है। वर्तमान में तीन लाख 88 हजार का द्वितीय किस्त और चार लाख 20 हजार का तृतीय किस्त का भुगतान रुका हुआ है।

मंत्री ने पत्र में कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत जुलाई, 2025 में अचानक केंद्र सरकार ने कहा कि एसएनए स्पर्श माड्यूल के तहत राशि जारी की जाएगी। पूर्व से इसकी कोई जानकारी नहीं दिये जाने के कारण वित्त विभाग के द्वारा इसकी तैयारी नहीं की जा सकी है।इसलिए पुरानी व्यवस्था के तहत मार्च तक राशि जारी करने की मंजूरी दी जाये।

इस वर्ष 12 लाख 21 हजार मकान बनाने का लक्ष्य

उक्त योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 को मिलाकर राज्य को 12 लाख 21 हजार मकान बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इनमें से 11 लाख 35 हजार परिवारों का प्रथम किस्त, सात लाख 47 हजार को द्वितीय तथा तीन लाख 26 हजार को तृतीय किस्त का भुगतान किया गया है। तीन किस्तों में कुल एक लाख 20 हजार रुपये हर लाभुक परिवार को पक्का मकान बनाने के लिए दिये जाते हैं।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
