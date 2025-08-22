PM announcement from Gaya Modi will not rest until every needy person gets permanent house जब तक हर जरूरतमंद को पक्का घर नहीं मिल जाता, मोदी चैन से नहीं बैठेगा; गया से पीएम का ऐलान, Bihar Hindi News - Hindustan
जब तक हर जरूरतमंद को पक्का घर नहीं मिल जाता, मोदी चैन से नहीं बैठेगा; गया से पीएम का ऐलान

पीएम ने कहा कि गरीब परिवारों की भी सुविधा और सम्मान से जीने की गारंटी मोदी सरकार दे रही है। इसी सिलसिले को आगे बढ़ते हुए आज बिहार के मगध क्षेत्र के 16000 से ज्यादा परिवारों को पक्का घर दिया है।

Sudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान, गयाFri, 22 Aug 2025 12:46 PM
बिहार के गया जी की सभा से पीएम मोदी ने ऐलान किया कि जब तक हर जरूरतमंद को पक्का घर नहीं मिल जाता मोदी चैन से बैठने वाला नहीं है। इसी सोच के साथ पिछले 11 साल में 4 करोड़ से अधिक गरीबों को पक्के घर बना कर दे दिए गए हैं। सिर्फ बिहार में 31 लाख से अधिक आवास बनाए गए हैं। गया जिले में भी 2 लाख से अधिक परिवारों को पक्का घर मिला है जिनमें शौचालय की व्यवस्था की गई है। इसके साथ बिजली, पानी और गैस कनेक्शन की सुविधा भी दी गई है। पीएम के मंच पर सीएम नीतीश कुमार, केंद्रीय मंत्री, जीतनराम मांझी, चिराग पासवान समेत एनडीए के कई बड़े चेहरे मौजूद थे।

पीएम ने कहा कि गरीब परिवारों की भी सुविधा और सम्मान से जीने की गारंटी मोदी सरकार दे रही है। इसी सिलसिले को आगे बढ़ते हुए आज बिहार के मगध क्षेत्र के 16000 से ज्यादा परिवारों को पक्का घर दिया है। इन घरों में दिवाली और छठ पूजा के रौनक और ज्यादा हो जाएगी। पीएम ने अपना घर पाने वाले सभी लाभार्थी परिवारों को बहुत बधाई दी और कहा कि जो लोग पीएम आवास योजना के लाभ से छूट गए हैं उन्हें विश्वास दिलाना है कि पीएम आवास अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक हर गरीब को अपना पक्का घर नहीं मिल जाता।

पीएम ने कहा कि एनडीए की डबल इंजन सरकार बिहार समेत देश भर में रेलवे के विकास के लिए तेजी से कम कर रही है। अमृत भारत योजना के तहत गया जी रेलवे स्टेशन को विकसित किया गया है। यहां यात्रियों को एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं मिलेंगी। यहां राजधानी, शताब्दी, वंदे भारत ट्रेनों की सुविधा मिलेगी। गयाजी, सासाराम, प्रयागराज, कानपुर, होते हुए दिल्ली तक सीधा कनेक्शन बिहार के युवाओं को बिहार के किसानों को व्यापारियों के लिए नई संभावनाएं बना रहा है। बिहार का तेजी से विकास केंद्र सरकार की प्राथमिकता है। बिहार चौतरफा विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। बिहार नई प्रगति के रास्ते पर बढ़ रहा है। इसके लिए हमारी सरकार पूरी ताकत से काम कर रही है।

