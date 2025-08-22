जब तक हर जरूरतमंद को पक्का घर नहीं मिल जाता, मोदी चैन से नहीं बैठेगा; गया से पीएम का ऐलान

पीएम ने कहा कि गरीब परिवारों की भी सुविधा और सम्मान से जीने की गारंटी मोदी सरकार दे रही है। इसी सिलसिले को आगे बढ़ते हुए आज बिहार के मगध क्षेत्र के 16000 से ज्यादा परिवारों को पक्का घर दिया है।

बिहार के गया जी की सभा से पीएम मोदी ने ऐलान किया कि जब तक हर जरूरतमंद को पक्का घर नहीं मिल जाता मोदी चैन से बैठने वाला नहीं है। इसी सोच के साथ पिछले 11 साल में 4 करोड़ से अधिक गरीबों को पक्के घर बना कर दे दिए गए हैं। सिर्फ बिहार में 31 लाख से अधिक आवास बनाए गए हैं। गया जिले में भी 2 लाख से अधिक परिवारों को पक्का घर मिला है जिनमें शौचालय की व्यवस्था की गई है। इसके साथ बिजली, पानी और गैस कनेक्शन की सुविधा भी दी गई है। पीएम के मंच पर सीएम नीतीश कुमार, केंद्रीय मंत्री, जीतनराम मांझी, चिराग पासवान समेत एनडीए के कई बड़े चेहरे मौजूद थे।

इन घरों में दिवाली और छठ पूजा के रौनक और ज्यादा हो जाएगी। पीएम ने अपना घर पाने वाले सभी लाभार्थी परिवारों को बहुत बधाई दी और कहा कि जो लोग पीएम आवास योजना के लाभ से छूट गए हैं उन्हें विश्वास दिलाना है कि पीएम आवास अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक हर गरीब को अपना पक्का घर नहीं मिल जाता।