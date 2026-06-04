प्लंबर के खाते में अचानक आ गए 2948000000 रुपये, बैंक बैलेंस देखते ही उड़ गए होश
बोधगया के रहने वाले प्लंबर विकास कुमार के खाते में अचानक 294 करोड़ रुपये आ गए। युवक का कहना है कि जब से बैंक अकाउंट खोला है तब से अधिकतम 6-7 लाख रुपये का ही ट्रांजेक्शन हुआ है। अचानक इतना पैसा देखकर वह खुद हैरान है।
बिहार के गयाजी जिले के एक युवक के खाते में अचानक 294 करोड़ रुपये आ गए। यह देख उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। युवक बोधगया के मस्तपुरा गांव का रहने वाला है। उसका नाम विकास कुमार है। वह पेशे से इलेक्ट्रिकल और प्लंबर मिस्त्री है और पढ़ाई भी कर रहा है। जीवलाल रविदास के बेटे विकास ने कहा कि गुरुवार शाम को जब उसने अपना बैंक बैलेंस चेक किया तो इतनी बड़ी राशि देखकर वह हैरान रह गए।
विकास कुमार ने बताया कि उनका जियो पेमेंट्स बैंक खाता पिछले करीब 5 सालों से सक्रिय है। दो दिन पहले जब उन्होंने जियो फाइनेंस ऐप के माध्यम से अपने खाते का बैलेंस जांचा, तो उसमें 2,94,80,00,000 रुपये की राशि प्रदर्शित हो रही थी। पहले उन्होंने इसे तकनीकी गड़बड़ी समझा, लेकिन गुरुवार शाम दोबारा बैलेंस देखने पर भी वही राशि दिखाई दी।
युवक के अनुसार, जब से यह बैंक खाता चालू हुआ है उन्होंने तब से अब तक उन्होंने अधिकतम 6-7 लाख रुपये का लेनदेन ही किया है। ऐसे में खाते में सैकड़ों करोड़ रुपये दिखने से वह खुद हैरान और चिंतित है। विकास ने बताया कि किसी संभावित बैंकिंग त्रुटि या तकनीकी गड़बड़ी की आशंका को देखते हुए उन्होंने खाते से कोई राशि निकालने की कोशिश नहीं की।
घर पर लग गया लोगों का तांता
यह बात क्षेत्र में आग की तरह फैल गई। विकास के घर पर लोगों का आना-जाना शुरू हो गया। गांव और आसपास के क्षेत्रों में इसे लेकर तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं। विकास कुमार ने संबंधित बैंक अधिकारियों से मामले की जांच कर वास्तविक स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है। उनका कहना है कि यदि यह तकनीकी गड़बड़ी है तो इसकी जांच जरूरी है, ताकि डिजिटल बैंकिंग व्यवस्था में लोगों का विश्वास बना रहे।
(बोधगया से रविशंकर कुमार की रिपोर्ट)
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लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।