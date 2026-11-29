गया जी में 15 लाख रुपये ऐंठने के लिए युवक ने दोस्तों के साथ मिलकर अपने ही अपहरण की साजिश रची और माता-पिता से फिरौती मांगी। पुलिस ने तकनीकी जांच के आधार पर बिट्टू और मोहित को गिरफ्तार कर लिया। तीसरे आरोपी रॉकी की तलाश में छापेमारी जारी है।

गया जी, कार्यालय संवाददाता: दोस्तों के साथ मिलकर अपने ही अपहरण की साजिश रचने और परिजनों से 15 लाख रुपये फिरौती मांगने वाले युवक की चालाकी पुलिस की तकनीकी जांच के आगे नहीं टिक सकी। पुलिस ने शनिवार को पूरे मामले का खुलासा करते हुए अपहरण का नाटक करने वाले युवक बिट्टू और उसके साथी मोहित कुमार को गिरफ्तार कर लिया। वहीं, साजिश में शामिल तीसरे आरोपी रॉकी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। पुलिस जांच में सामने आया कि युवक ने अपने माता-पिता से रुपये ऐंठने के लिए दोस्तों के साथ मिलकर अपहरण की झूठी कहानी तैयार की थी।

15 लाख के लिए अपहरण की झूठी कहानी मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के बैरागी मोहल्ले का है। यहां का रहने वाला बिट्टू शहर की एक दुकान में काम करता है। पुलिस के अनुसार, उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर खुद के अपहरण की योजना बनाई। इसके बाद अपहरण का नाटक करते हुए अपने माता-पिता से 15 लाख रुपये की फिरौती मांगी। बेटे के अपहरण की खबर मिलने के बाद परिजन परेशान हो गए। उन्होंने उसकी तलाश शुरू की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिलने पर 26 नवंबर को कोतवाली थाने में बिट्टू के गुमशुदा होने की शिकायत दर्ज कराई। बाद में अपहरण और फिरौती की बात सामने आने पर पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू की।

मोबाइल लोकेशन से खुली साजिश की पोल कोतवाली थानाध्यक्ष धनंजय कुमार सिंह ने बताया कि मामले की जांच के लिए पुलिस ने तकनीकी टीम की मदद ली। मोबाइल लोकेशन और संदिग्धों की गतिविधियों की पड़ताल की गई। इस दौरान पुलिस को कई अहम सुराग मिले, जिनके आधार पर पूरे मामले की परतें खुलने लगीं। पुलिस ने मिली जानकारी के आधार पर बैरागी और छोटकी नवादा इलाके में छापेमारी की। इस दौरान बिट्टू और उसके साथी मोहित कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया।