हमको मीठा दीजिएगा; स्मृति ईरानी ने पटना में चखे गोलगप्पे, कैंपेनिंग से लिया थोड़ा ब्रेक
संक्षेप: बिहार चुनाव में एनडीए के लिए प्रचार में जुटीं स्मृति ईरानी ने थोड़ी वक्त निकाल कर पटना की सड़क पर ठेले वाले से गोलगप्पे खाए। इस दौरान उनके साथ बीजेपी नेता भी मौजूद रहे। तीखा ज्यादा होने पर उन्होने मीठा पानी देने को कहा।
बिहार चुनाव के दूसरे चरण के प्रचार के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी बीजेपी और एनडीए के सहयोगी दलों के लिए कैंपेनिंग कर रही है। धुंआधार चुनाव प्रचार कर रही है। इस दौरान शनिवार को कैंपेनिंग से थोड़ा ब्रेक लेकर उन्होने पटना की सड़क पर ठेले वाले के गोलगप्पे चखे। उनके साथ बीजेपी सांसद अनिल बलूनी समेत बीजेपी के कई नेता ने भी 'गोलगप्पा पार्टी' की। स्मृति ने लोगों से मुलाकात करने में भी कोई परहेज नहीं की।
चुनाव की सरगर्मी के बीच स्मृति ने पटना के ठेले पर गोलगप्पों का लुफ्त उठाया। इस दौरान उन्होने मीठा पानी देने को कहा। दरअसल गोलगप्पे वाला का ठेला पटना में बीजेपी ऑफिस कैंपस में ही लगा था। ऐसे में वो गोलगप्पे खाने से खुद को रोक नहीं सकी। इसके बाद उनका आम लोगों की तरह गोलगप्पे खाने का वीडियो वायरल हो रहा है।
इससे पहले आज मधुबनी में बेनीपट्टी में स्मृति ईरानी बीच में ही रोड शो छोड़कर वापस हो लीं। रोड शो के दौरान भाजपा समर्थिक कार्यकर्ता एवं भाजपा से बागी रहे निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थकों के बीच हुई झड़प के कारण स्मृति को झड़प शांत होने तक करीब आधे घंटे तक पिकअप वैन पर ही खड़ा रहना पड़ा । 30 किमी की रोड शो को एक किमी में ही समाप्त कर वे वापस चलीं गईं। बेनीपट्टी विधानसभा के एनडीए के भाजपा प्रत्याशी विनोद नारायण झा के समर्थन में स्मृति ईरानी शनिवार की दोपहर करीब बारह बजे हेलीकॉप्टर से उच्च विद्यालय परिसर में पहुंची थीं।