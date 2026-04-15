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समर वेकेशन में घर जाने की सोच रहे हैं तो पहले देख लें ये चार्ट, बिहार रूट की ये ट्रेनें फुल पैक

Apr 15, 2026 10:38 am ISTJayendra Pandey लाइव हिन्दुस्तान, भागलपुर
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समर वेकेशन के कारण भागलपुर से दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जाने वाली ट्रेनों में भीषण भीड़ है। विक्रमशिला और अंग एक्सप्रेस जैसी प्रमुख ट्रेनों में वेटिंग 150 के पार पहुंच गई है। रेलवे ने राहत के लिए मालदा-किऊल और मुंबई-कटिहार स्पेशल जैसी ट्रेनें चलाई हैं, लेकिन भारी भीड़ के सामने ये…

समर वेकेशन में घर जाने की सोच रहे हैं तो पहले देख लें ये चार्ट, बिहार रूट की ये ट्रेनें फुल पैक

Bihar News: गर्मी की छुट्टियों का सीजन शुरू होने से पहले ही रेल यात्रियों की मुश्किलें सातवें आसमान पर पहुंच गई हैं। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और सूरत जैसे महानगरों से घर आने और छुट्टी मनाकर वापस लौटने वाले यात्रियों की भारी भीड़ के कारण भागलपुर रूट की प्रमुख ट्रेनों में पैर रखने की जगह नहीं बची है। विक्रमशिला एक्सप्रेस से लेकर एलटीटी और गुवाहाटी रूट की ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट का आंकड़ा 150 के पार पहुंच गया है, जिससे कई क्लास में 'नो रूम' की स्थिति पैदा हो गई है।

प्रमुख ट्रेनों में वेटिंग की भयावह स्थिति

मई महीने में रेल यात्रा की योजना बना रहे लोगों के लिए रेलवे के आधिकारिक आंकड़े और वर्तमान बुकिंग ट्रेंड किसी झटके से कम नहीं हैं, क्योंकि प्रमुख रूटों पर कंफर्म टिकट मिलना अब लगभग नामुमकिन हो गया है। भागलपुर से दिल्ली जाने वाली विक्रमशिला एक्सप्रेस की स्थिति सबसे गंभीर है, जहाँ स्लीपर क्लास में वेटिंग का आंकड़ा 140 को पार कर चुका है। इसी तरह, मुंबई रूट पर चलने वाली एलटीटी एक्सप्रेस में भी भारी मारामारी है और इसके थ्री एसी (3AC) कोच में वेटिंग 110 के ऊपर पहुंच गई है।

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दक्षिण भारत की ओर जाने वाली अंग एक्सप्रेस की स्थिति भी कुछ अलग नहीं है। भागलपुर से बेंगलुरु के इस सफर के लिए स्लीपर क्लास में वर्तमान में 95 से अधिक की वेटिंग चल रही है, जिससे यात्रियों की मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं। बेंगलुरु और चेन्नई जाने वाले छात्रों और कामकाजी लोगों को सबसे अधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वर्तमान में साहिबगंज-भागलपुर-किऊल रेलखंड पर लंबी दूरी की ट्रेनों की भारी कमी महसूस की जा रही है।

स्पेशल ट्रेनें बनीं बेसहारा

भीड़ को नियंत्रित करने के लिए रेलवे ने कुछ 'समर स्पेशल' ट्रेनों की घोषणा तो की है, लेकिन कुछ खास लाभ मिलता नहीं दिख रहा है। वर्तमान में संचालित प्रमुख स्पेशल ट्रेनों की बात करें तो किऊल-मालदा टाउन मेमू स्पेशल (03204/03203) 13 अप्रैल से 30 अप्रैल तक प्रतिदिन चलाई जा रही है, जिससे भागलपुर, सुल्तानगंज और जमालपुर के यात्रियों को काफी राहत मिलने की उम्मीद है। पीसीसीएम डॉ. उदय शंकर झा ने बताया कि यात्रियों की संख्या की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। हालांकि, दिल्ली और सूरत रूट पर सबसे अधिक मारामारी है, जहां स्लीपर क्लास की वेटिंग लिस्ट लंबी होने के कारण कंफर्म टिकट मिलना लॉटरी निकलने जैसा हो गया है।

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Jayendra Pandey

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Jayendra Pandey
अदम गोंडवी के शहर गोण्डा से ताल्लुक रखने वाले जयेंद्र पाण्डेय मेनस्ट्रीम मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे एक ऊर्जावान युवा पत्रकार हैं। वर्तमान में ’हिन्दुस्तान’ (Hindustan Times Group) के साथ जुड़कर जनसरोकार की खबरों को कवर कर रहे जयेंद्र ने नोएडा के प्रतिष्ठित संस्थान जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की बारीकियां सीखीं और अपने करियर का आगाज ‘जी न्यूज’ की नेशनल टीम में इंटर्नशिप से किया। इसके बाद उन्होंने ’दैनिक भास्कर’ में बतौर ट्रेनी फीचर और स्पेशल स्टोरीज पर काम करते हुए कंटेंट की बारीकियों को समझा। अपनी पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग में अपना लोहा मनवाया, जिसमें नोएडा ट्विन टावर डिमोलिशन से लेकर बृजभूषण शरण सिंह बनाम पहलवानों के धरने तक कई हाई-प्रोफाइल इवेंट्स की ग्राउंड रिपोर्टिंग और अन्य कई स्पेशल स्टोरीज शामिल हैं। मीडिया के साथ-साथ जयेंद्र का रुझान पॉलिटिकल कंसल्टेंसी की ओर भी है। वे चुनावी समीकरणों और रणनीतिक प्रबंधन की अच्छी समझ रखते हैं। और पढ़ें
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