Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

हेलिकॉप्टर से चारधाम यात्रा का प्लान है तो सावधान; अमेरिका के पते पर फर्जी वेबसाइट से ठगी में 2 धराए

By Sudhir Kumar
हिन्दुस्तान, पटना, हिब्यू
Follow us on Google News
share

साइबर अपराध एवं सुरक्षा इकाई (सीसीएसयू) की जांच में पता चला है कि  पिछले दिनों चारधाम यात्रा में हेलिकॉप्टर बुकिंग के नाम पर भी ठगी की गई। 2 की गिरप्तारी हुई  है।

चारधाम यात्रा के लिए हेलिकॉप्टर बुकिंग में ठगी
चारधाम यात्रा के लिए हेलिकॉप्टर बुकिंग में ठगी

साइबर फ्रॉड गिरोह ने बिहार में लॉन्च हेलिकॉप्टर भ्रमण योजना में सेंध लगाने की कोशिश की है। इसका फर्जी वेबसाइट बना डेढ़ दर्जन पर्यटकों से लाखों रुपये की ठगी करने का मामला सामने आया है। इस मामले में दो ठगों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों आरोपी जेल भेज दिए गये। साइबर अपराध एवं सुरक्षा इकाई (सीसीएसयू) की जांच में पता चला है कि इन आरोपियों ने पिछले दिनों चारधाम यात्रा में हेलिकॉप्टर बुकिंग के नाम पर भी ठगी की थी।

फेसबुक से बुकिंग कर ठगी

जांच में पता चला है किआरोपी फेसबुक पर विज्ञापन देकर बुकिंग करते थे। श्रद्धालुओं के गंतव्य पर पहुंचने पर ठगी का पता चलता था। इस संबंध में झारखंड में भी कई मामले दर्ज हैं। गिरफ्तार दोनों आरोपियों मैरा (नालंदा) के मुन्ना पासवान व वारसलीगंज (नवादा) के मुकेश कुमार को जेल भेज दिया गया है। सीसीएसयू आरोपियों को रिमांड पर लेकर उनसे पूछताछ करेगी। इनके गिरफ्तारी की सूचना झारखंड पुलिस को भी दे दी गयी है।

ये भी पढ़ें:बिहार में भाई-बहन और जीजा की तिकड़ी ने 400 लोगों को ठगा, सरगना है इंजीनियर

अमेरिका के आईपी एड्रेस पर बनायी थी वेबसाइट

आरोपितों ने अमेरिका के आईपी एड्रेस पर वेबसाइट का रजिस्ट्रेशन कराया था। इसके लिए https:// bihart ourest.com नाम से मिलती-जुलती वेबसाइट बनाई थी। मामले का खुलासा होने के बाद फर्जी वेबसाइट को निष्क्रिय करा दिया गया है। आरोपियों के पास से दो स्मार्टफोन, दो मोबाइल, एक लैपटॉप बरामद हुए हैं। बदमाशों के मोबाइल और लॉपटॉप को खंगाला जा रहा है ताकि उनके नेटवर्क का पता चल सके।

ये भी पढ़ें:खाते में बैलेंस देखकर बेहोश हो गया युवक, जांच में जुटे बैंक अधिकारी और पुलिस

राजगीर, बोधगया, नालंदा के लिए पैकेज

जांच में पता चला है कि इस वेबसाइट पर पटना, राजगीर, नालंदा व बोधगया के लिए हेलीकॉप्टर पैकेज प्रदर्शित किए गए थे। ऑनलाइन बुकिंग एवं भुगतान की सुविधा उपलब्ध कराई गई थी।

ये भी पढ़ें:24 घंटे में डबल का मुनाफा; क्रिप्टो करेंसी में निवेश के नाम पर 1.16 करोड़ ठगे
ये भी पढ़ें:5 लाख लगाओ, 20 लाख कमाओ; झांसा देकर बेतिया के शेयर ट्रेडर से 7 लाख की ठगी

पयर्टन के विकास का संकल्प

बिहार में पयर्टन क्षेत्र को बढ़ावा देने और खासकर इसमें रोजगार सृजन के लिए सरकार संकल्पित है। हेलिकॉप्टर से सिर्फ टूर करना न सिर्फ आसान होता है बल्कि, आनंददायक और रोमांचक भी होता है। इसी मकसद से पिछले दिनोंं सीएम सम्राट चौधरी ने इस योजना को लॉंच किया था। चार धाम के अलावे राज्य के वाल्मीकिनगर, राजगीर, नालंदा, गया जी, कैमूर जैसे विभिन्न धार्मिक और पयर्टन के महत्व वाले स्थानों के लिए हेलिकॉप्टर सेवा की शुरूआत की गई। लेकिन, इस पर साइबर ठगों की नजर लग गई। चॉपर बुकिंग के नाम पर अभी तक दर्जनों लोगों को शिकार बनाया जा चुका है। फिलहाल, फर्जी वेबसाइट को बंद करा दिया गया है। गिरोह में शामिल अन्य बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कार्रवाई चल रही है।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

और पढ़ें
Bihar News Bihar Top News Bihar News Today अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar News के साथ-साथ Patna News, Muzaffarpur News, Bhagalpur News और बिहार के अन्य जिलों की ताज़ा खबरें और पटना का मौसम हिंदी में जानने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।