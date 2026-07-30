हेलिकॉप्टर से चारधाम यात्रा का प्लान है तो सावधान; अमेरिका के पते पर फर्जी वेबसाइट से ठगी में 2 धराए

साइबर अपराध एवं सुरक्षा इकाई (सीसीएसयू) की जांच में पता चला है कि पिछले दिनों चारधाम यात्रा में हेलिकॉप्टर बुकिंग के नाम पर भी ठगी की गई। 2 की गिरप्तारी हुई है।

साइबर फ्रॉड गिरोह ने बिहार में लॉन्च हेलिकॉप्टर भ्रमण योजना में सेंध लगाने की कोशिश की है। इसका फर्जी वेबसाइट बना डेढ़ दर्जन पर्यटकों से लाखों रुपये की ठगी करने का मामला सामने आया है। इस मामले में दो ठगों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों आरोपी जेल भेज दिए गये। साइबर अपराध एवं सुरक्षा इकाई (सीसीएसयू) की जांच में पता चला है कि इन आरोपियों ने पिछले दिनों चारधाम यात्रा में हेलिकॉप्टर बुकिंग के नाम पर भी ठगी की थी।

फेसबुक से बुकिंग कर ठगी जांच में पता चला है किआरोपी फेसबुक पर विज्ञापन देकर बुकिंग करते थे। श्रद्धालुओं के गंतव्य पर पहुंचने पर ठगी का पता चलता था। इस संबंध में झारखंड में भी कई मामले दर्ज हैं। गिरफ्तार दोनों आरोपियों मैरा (नालंदा) के मुन्ना पासवान व वारसलीगंज (नवादा) के मुकेश कुमार को जेल भेज दिया गया है। सीसीएसयू आरोपियों को रिमांड पर लेकर उनसे पूछताछ करेगी। इनके गिरफ्तारी की सूचना झारखंड पुलिस को भी दे दी गयी है।

अमेरिका के आईपी एड्रेस पर बनायी थी वेबसाइट आरोपितों ने अमेरिका के आईपी एड्रेस पर वेबसाइट का रजिस्ट्रेशन कराया था। इसके लिए https:// bihart ourest.com नाम से मिलती-जुलती वेबसाइट बनाई थी। मामले का खुलासा होने के बाद फर्जी वेबसाइट को निष्क्रिय करा दिया गया है। आरोपियों के पास से दो स्मार्टफोन, दो मोबाइल, एक लैपटॉप बरामद हुए हैं। बदमाशों के मोबाइल और लॉपटॉप को खंगाला जा रहा है ताकि उनके नेटवर्क का पता चल सके।

राजगीर, बोधगया, नालंदा के लिए पैकेज जांच में पता चला है कि इस वेबसाइट पर पटना, राजगीर, नालंदा व बोधगया के लिए हेलीकॉप्टर पैकेज प्रदर्शित किए गए थे। ऑनलाइन बुकिंग एवं भुगतान की सुविधा उपलब्ध कराई गई थी।