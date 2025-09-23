पटना और गया से काठमांडू के लिए विमान सेवा, बैंकॉक-शारजाह और कोलंबो के लिए भी उड़ान

विमानन कंपनियों ने सुझाव दिया कि पटना व गया से काठमांडू के लिए 72 सीट वाली और अन्य देशों के लिए 180 सीट वाली बड़ी विमान सेवा शुरू की जा सकती है। संयुक्त अरब अमीरात के शारजाह के साथ-साथ फुजैरा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का विकल्प देने को कहा।

काठमांडू के लिए पटना और गया से विमान सेवा शुरू होगी। पहले पटना से सेवा शुरू करने की तैयारी थी। इन दोनों जगहों से काठमांडू के लिए छोटी विमान सेवा (72 सीट) शुरू होगी। इसके लिए राज्य सरकार और पांच विमानन कंपनियों के बीच दिल्ली के ताज महल होटल में बैठक हुई। इसमें विभिन्न विमानन कंपनियों द्वारा विस्तार से चर्चा के दौरान अंतरराष्ट्रीय सेवा प्रारंभ करने पर सहमति जताई गई। गया से शारजाह या फुजैरा, बैंकॉक, सिंगापुर और कोलंबो के लिए भी अंतरराष्ट्रीय विमान शुरू किया जाएगा।

इसके लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट या निविदा आमंत्रण सूचना के माध्यम से विमानन कंपनी का चयन होगा। राज्य सरकार की ओर से हाल ही में अंतरराष्ट्रीय विमान सेवा शुरू करने के लिए नई नीति लाई गई है।

पूर्णिया की तरह गया से भी सरकारी बस सेवा विमानन कंपनियों ने सुझाव दिया कि पटना व गया से काठमांडू के लिए 72 सीट वाली और अन्य देशों के लिए 180 सीट वाली बड़ी विमान सेवा शुरू की जा सकती है। संयुक्त अरब अमीरात के शारजाह के साथ-साथ फुजैरा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का विकल्प देने को कहा। पूर्णिया एयरपोर्ट की तरह गया एयरपोर्ट से भी आसपास के चार-पांच जिलों के लिए सरकारी बस सेवा शुरू करने की सलाह दी, ताकि अंतरराष्ट्रीय विमान में आवागमन करने वाले यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में आसानी होगी।

बैठक में एयर इंडिया, एयर इंडिया एक्सप्रेस, इंडिगो, अकासा एयर और स्पाइसजेट के उपाध्यक्ष और एडवाइजर स्तर के अधिकारी और बिहार से गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी और वायुयान संगठन निदेशालय के निदेशक निलेश रामचंद्र देवरे सहित अन्य थे। विमान कंपनियों ने सरकार की ओर से लायी गई योजना की सराहना की।