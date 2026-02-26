सीमांचल से घुसपैठियों को निकालने की योजना जल्द शुरू होगी, अमित शाह का अररिया में ऐलान

अमित शाह ने कहा कि घुसपैठियों को सिर्फ वोटर लिस्ट से बाहर नहीं किया जाएगा, बल्कि उन्हें देश से निकाला जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री ने अररिया में कहा कि सीमांचल से घुसपैठियों को बाहर निकालने की योजना जल्द शुरू होगी।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को ऐलान किया कि बिहार के सीमांचल से घुसपैठियों को निकालने की योजना जल्द शुरू की जाएगी। अररिया जिला भ्रमण के दौरान उन्होंने भारत-नेपाल सीमा से सटे सिकटी प्रखंड अंतर्गत लेटी और इंदरवा में सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) के लिए लगभग 175 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर आयोजित समारोह में जहां उन्होंने नेपाल और भूटान सीमा की सुरक्षा के लिए तैनात एसएसबी जवानों और अधिकारियों की पीठ थपथपाई। वहीं दूसरी तरफ सीमांचल सहित पूरे देश से घुसपैठियों को चुन चुन कर बाहर निकालने के संकल्प को दोहराया।

अमित शाह ने कहा कि सीमांचल को घुसपैठियों से मुक्त कराने की योजना पर जल्द अमल शुरू होगा। भारत माता की जय के साथ अपने संबोधन की शुरुआत करते हुए उन्होंने कहा कि घुसपैठ की सबसे अधिक समस्या बिहार, बंगाल और झारखंड में है। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान उठाए गए घुसपैठियों के मुद्दे की याद दिलाते हुए उन्होंने कहा कि वो कोई चुनावी वादा नहीं था, बल्कि भाजपा और केंद्र सरकार घुसपैठियों को चुन चुन कर देश से बाहर निकालने के लिए दृढ़ संकल्पित है।

गृह मंत्री ने कहा कि बिहार की जनता ने विकास के साथ साथ घुसपैठ के मुद्दे पर भी अपनी मुहर लगाई थी। लिहाजा अब घुसपैठियों को बाहर निकालने का काम शुरू करना है। उन्होंने कहा कि केवल मतदाता सूची से नाम हटाना घुसपैठ से मुक्ति नहीं है बल्कि एक एक को चिन्हित कर देश से बाहर निकालना जरूरी है।

उन्होंने कहा कि घुसपैठियों केवल गरीबों के राशन की हकमारी ही नहीं कर रहे बल्कि देश की सुरक्षा के लिए भी खतरा हैं। उन्होंने कहा कि इस संबंध में अपने भ्रमण के दौरान वो अधिकारियों के साथ बैठक कर एक विस्तृत कार्य योजना बना रहे हैं। इस क्रम में सबसे पहले सीमा के 10 किलोमीटर के अंदर तक सभी अवैध अतिक्रमण को हटाया जाएगा।

वहीं जनसांख्यिकी परिवर्तन पर चिंता जताते हुए उन्होंने कहा कि घुसपैठ के जरिए जनसांख्यिकी परिवर्तन देश के लिए खतरा है। इसके चलते संस्कृति, इतिहास और भूगोल सबके लिए खतरा पैदा हो जाता है। जनसांख्यिकी परिवर्तन के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। समिति इसका अध्ययन कर समाधान के लिए अपनी अनुशंसा देगी।

एसएसबी को शाबाशी: समारोह के दौरान गृह मंत्री ने भारत नेपाल की 1751 किलोमीटर और भूटान की लगभग 700 किलोमीटर सीमा की सुरक्षा के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए एसएसबी की पीठ थपथपाते हुए कहा कि हालांकि जिन सीमाओं की सुरक्षा एसएसबी के जिम्मे है उन देशों से भारत के मैत्रीपूर्ण संबंध हैं लेकिन दुश्मन तत्व उन रास्तों का इस्तेमाल कर देश में प्रवेश कर सकते हैं। लिहाजा एसएसबी को न केवल पैनी नजर रखनी होगी बल्कि सूचना तंत्र भी पुख्ता होना चाहिए।

शाह ने कहा कि इसके लिए जरूरी है कि सीमावर्ती गांव के लोगों से अच्छे संबंध बने रहें। यही नहीं बल्कि सीमा पार तैनात सशस्त्र बलों से सहयोग का भी आदान प्रदान जरूरी है। उन्होंने कहा कि स्मगलिंग और ड्रग ट्रैफिकिंग पर भी पैनी नजर रखने की जरूरत है। इसी क्रम में उन्होंने एसएसबी के आलाधिकारियों से एसओपी बनाने को भी कहा।

शाह ने कहा कि आज उनके लिए खुशी का दिन है क्योंकि वे एसएसबी के जवानों और अधिकारियों के लिए 175 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। इसी क्रम में उन्होंने एसएसबी के लिए केंद्र सरकार द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं को गिनाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार एसएसबी और उनके परिवार की खुशहाली के लिए दृढ़ संकल्पित है।

वहीं भारत नेपाल सीमा सड़क योजना के बाबत उन्होंने कहा कि 554 किलोमीटर बॉर्डर रोड को स्वीकृति दी गई। 18 में से 14 खंडों का काम पूरा हो चुका है। बाकी चार खंडों में भी तेजी से काम हो रहा है। लगभग 2300 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं।