Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

सीमांचल से घुसपैठियों को निकालने की योजना जल्द शुरू होगी, अमित शाह का अररिया में ऐलान

Feb 26, 2026 04:51 pm ISTJayesh Jetawat हिन्दुस्तान, संवाददाता, अररिया
share Share
Follow Us on

अमित शाह ने कहा कि घुसपैठियों को सिर्फ वोटर लिस्ट से बाहर नहीं किया जाएगा, बल्कि उन्हें देश से निकाला जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री ने अररिया में कहा कि सीमांचल से घुसपैठियों को बाहर निकालने की योजना जल्द शुरू होगी।

सीमांचल से घुसपैठियों को निकालने की योजना जल्द शुरू होगी, अमित शाह का अररिया में ऐलान

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को ऐलान किया कि बिहार के सीमांचल से घुसपैठियों को निकालने की योजना जल्द शुरू की जाएगी। अररिया जिला भ्रमण के दौरान उन्होंने भारत-नेपाल सीमा से सटे सिकटी प्रखंड अंतर्गत लेटी और इंदरवा में सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) के लिए लगभग 175 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर आयोजित समारोह में जहां उन्होंने नेपाल और भूटान सीमा की सुरक्षा के लिए तैनात एसएसबी जवानों और अधिकारियों की पीठ थपथपाई। वहीं दूसरी तरफ सीमांचल सहित पूरे देश से घुसपैठियों को चुन चुन कर बाहर निकालने के संकल्प को दोहराया।

अमित शाह ने कहा कि सीमांचल को घुसपैठियों से मुक्त कराने की योजना पर जल्द अमल शुरू होगा। भारत माता की जय के साथ अपने संबोधन की शुरुआत करते हुए उन्होंने कहा कि घुसपैठ की सबसे अधिक समस्या बिहार, बंगाल और झारखंड में है। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान उठाए गए घुसपैठियों के मुद्दे की याद दिलाते हुए उन्होंने कहा कि वो कोई चुनावी वादा नहीं था, बल्कि भाजपा और केंद्र सरकार घुसपैठियों को चुन चुन कर देश से बाहर निकालने के लिए दृढ़ संकल्पित है।

गृह मंत्री ने कहा कि बिहार की जनता ने विकास के साथ साथ घुसपैठ के मुद्दे पर भी अपनी मुहर लगाई थी। लिहाजा अब घुसपैठियों को बाहर निकालने का काम शुरू करना है। उन्होंने कहा कि केवल मतदाता सूची से नाम हटाना घुसपैठ से मुक्ति नहीं है बल्कि एक एक को चिन्हित कर देश से बाहर निकालना जरूरी है।

ये भी पढ़ें:बंगाल में बीजेपी सरकार तय है, अमित शाह का अररिया से ऐलान; पहला टास्क भी बता दिया

उन्होंने कहा कि घुसपैठियों केवल गरीबों के राशन की हकमारी ही नहीं कर रहे बल्कि देश की सुरक्षा के लिए भी खतरा हैं। उन्होंने कहा कि इस संबंध में अपने भ्रमण के दौरान वो अधिकारियों के साथ बैठक कर एक विस्तृत कार्य योजना बना रहे हैं। इस क्रम में सबसे पहले सीमा के 10 किलोमीटर के अंदर तक सभी अवैध अतिक्रमण को हटाया जाएगा।

वहीं जनसांख्यिकी परिवर्तन पर चिंता जताते हुए उन्होंने कहा कि घुसपैठ के जरिए जनसांख्यिकी परिवर्तन देश के लिए खतरा है। इसके चलते संस्कृति, इतिहास और भूगोल सबके लिए खतरा पैदा हो जाता है। जनसांख्यिकी परिवर्तन के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। समिति इसका अध्ययन कर समाधान के लिए अपनी अनुशंसा देगी।

ये भी पढ़ें:खुली सीमा गंभीर चुनौती, नेपाल-बांग्लादेश से घुसना आसान; शाह पर टिकीं उम्मीदें

एसएसबी को शाबाशी:

समारोह के दौरान गृह मंत्री ने भारत नेपाल की 1751 किलोमीटर और भूटान की लगभग 700 किलोमीटर सीमा की सुरक्षा के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए एसएसबी की पीठ थपथपाते हुए कहा कि हालांकि जिन सीमाओं की सुरक्षा एसएसबी के जिम्मे है उन देशों से भारत के मैत्रीपूर्ण संबंध हैं लेकिन दुश्मन तत्व उन रास्तों का इस्तेमाल कर देश में प्रवेश कर सकते हैं। लिहाजा एसएसबी को न केवल पैनी नजर रखनी होगी बल्कि सूचना तंत्र भी पुख्ता होना चाहिए।

शाह ने कहा कि इसके लिए जरूरी है कि सीमावर्ती गांव के लोगों से अच्छे संबंध बने रहें। यही नहीं बल्कि सीमा पार तैनात सशस्त्र बलों से सहयोग का भी आदान प्रदान जरूरी है। उन्होंने कहा कि स्मगलिंग और ड्रग ट्रैफिकिंग पर भी पैनी नजर रखने की जरूरत है। इसी क्रम में उन्होंने एसएसबी के आलाधिकारियों से एसओपी बनाने को भी कहा।

शाह ने कहा कि आज उनके लिए खुशी का दिन है क्योंकि वे एसएसबी के जवानों और अधिकारियों के लिए 175 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। इसी क्रम में उन्होंने एसएसबी के लिए केंद्र सरकार द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं को गिनाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार एसएसबी और उनके परिवार की खुशहाली के लिए दृढ़ संकल्पित है।

ये भी पढ़ें:अमित शाह का 3 दिन सीमांचल में डेरा, पूर्णिया से किशनगंज तक करेंगे घुसपैठ पर बैठक

वहीं भारत नेपाल सीमा सड़क योजना के बाबत उन्होंने कहा कि 554 किलोमीटर बॉर्डर रोड को स्वीकृति दी गई। 18 में से 14 खंडों का काम पूरा हो चुका है। बाकी चार खंडों में भी तेजी से काम हो रहा है। लगभग 2300 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं।

(अररिया से हिन्दुस्तान संवाददता की रिपोर्ट)

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत बिहार में राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं पर गहराई से नजर रखते हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दे पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। जयेश मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं और लाइव हिन्दुस्तान में 4 साल से बिहार टीम का हिस्सा हैं। इससे पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे2न्यूज और टाइम्स ऑफ इंडिया में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। समाचार लेखन के अलावा साहित्यिक पठन-लेखन में रुचि है।

और पढ़ें
Seemanchal Amit Shah Bihar News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।