बिहार में 3 साल में 7 हवाई अड्डा का प्लान, राजगीर और रोहतास में बनेंगे ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट
यात्रियों की संख्या में वृद्धि को देखते हुए उड़ान योजना के तहत चार छोटे हवाई अड्डों का विकास किया जा रहा है। इस तरह अगले तीन-चार साल में सात एयरपोर्ट विकसित कर लिए जाएंगे।
पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो । बिहार की हवाई संपर्क क्षमता का विस्तार हो रहा है। पुराने चार हवाई अड्डों पटना, गया, पूर्णिया और दरभंगा का रनवे विस्तार किया जा रहा है। नेपाल सीमा पर पांचवां बड़ा एयरपोर्ट रक्सौल में विकसित हो रहा है। दो ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे सोनपुर, अजगैबीनाथ का विकास 2030-31 तक हो जाएगा। यात्रियों की संख्या में वृद्धि को देखते हुए उड़ान योजना के तहत चार छोटे हवाई अड्डों का विकास किया जा रहा है। इस तरह अगले तीन-चार साल में सात एयरपोर्ट विकसित कर लिए जाएंगे।
नागर विमानन विभाग सचिव नीलेश रामचंद्र देवरे ने यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि राजगीर और रोहतास में भी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट प्रस्तावित है। नौ अन्य छोटे एयरपोर्ट को विकसित करने का प्रस्ताव एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को भेजा गया है। प्रस्ताव की स्वीकृति का इंतजार है। छोटे शहरों में हवाई अड्डों के विकसित होने के बाद छोटे हवाई जहाज का परिचालन शुरू किया जाएगा। बिहार के यात्रियों की सुविधा के लिए हवाई कनेक्टिविटी भी बढ़ाने का प्रयास है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के निर्देश और मार्गदर्शन के अनुसार, राज्य के प्रमुख हवाई अड्डों के विस्तार और आधुनिकीकरण का काम चल रहा है।
पुराने हवाई अड्डे का हो रहा रनवे विस्तार
● पटना: पटना एयरपोर्ट के रनवे को पूर्व दिशा में कम से कम 300 मीटर बढ़ाने का प्रस्ताव है। इससे इसकी लंबाई मौजूदा 2,072 मीटर से बढ़कर 2,372 मीटर तक हो सकती है। टर्मिनल अपग्रेड हो चुका है।
● दरभंगा: अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने के लिए नये टर्मिनल और रनवे का काम चल रहा है। 3700 मीटर लंबा रनवे तैयार हो रहा है। कार्बो हब के लिए भू-अर्जन का काम 1-2 महीने में पूरा कर लिया जाएगा।
● पूर्णिया: पूर्णिया एयरपोर्ट पर भी रनवे विस्तार के लिए 67.18 एकड़ जमीन हस्तांतरित की गई है। कार्गो कॉम्प्लेक्स और एयरोसिटी का निर्माण भी प्रस्तावित है। अभी रनवे की परिचालन लंबाई 9,000 फीट है।
● गयाजी: कैट-1 लाइटिंग सिस्टम लगाने के लिए भूमि अधिग्रहण हो गया है। अब वहां घने कोहरे यानी कम विजिबिलिटी में भी विमानों का परिचालन संभव होगा। अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्कता बढ़ाई जा रही है।
यहां हेलीपैड निर्माण का प्रस्ताव
मोडिफाइड उड़ान योजना के तहत राज्य के नौ जिलों औरंगाबाद, जमुई, खगड़िया, कटिहार, शेखपुरा, नवादा, बांका, बेगूसराय और सीतामढ़ी में क्षेत्रीय संपर्कता योजना के तहत हेलीपैड के निर्माण का प्रस्ताव है। अन्य पांच हवाई अड्डे सबेया, फारबिसगंज, छपरा, किशनगंज और उलाव का विकास भी मोडिफाइड योजना के तहत किया जा रहा है। केंद्र सरकार के पास प्रस्ताव भेजा गया है। मंजूरी के बाद काम शुरू होगा।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें