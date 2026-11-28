यात्रियों की संख्या में वृद्धि को देखते हुए उड़ान योजना के तहत चार छोटे हवाई अड्डों का विकास किया जा रहा है। इस तरह अगले तीन-चार साल में सात एयरपोर्ट विकसित कर लिए जाएंगे।

पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो । बिहार की हवाई संपर्क क्षमता का विस्तार हो रहा है। पुराने चार हवाई अड्डों पटना, गया, पूर्णिया और दरभंगा का रनवे विस्तार किया जा रहा है। नेपाल सीमा पर पांचवां बड़ा एयरपोर्ट रक्सौल में विकसित हो रहा है। दो ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे सोनपुर, अजगैबीनाथ का विकास 2030-31 तक हो जाएगा। यात्रियों की संख्या में वृद्धि को देखते हुए उड़ान योजना के तहत चार छोटे हवाई अड्डों का विकास किया जा रहा है। इस तरह अगले तीन-चार साल में सात एयरपोर्ट विकसित कर लिए जाएंगे।

नागर विमानन विभाग सचिव नीलेश रामचंद्र देवरे ने यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि राजगीर और रोहतास में भी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट प्रस्तावित है। नौ अन्य छोटे एयरपोर्ट को विकसित करने का प्रस्ताव एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को भेजा गया है। प्रस्ताव की स्वीकृति का इंतजार है। छोटे शहरों में हवाई अड्डों के विकसित होने के बाद छोटे हवाई जहाज का परिचालन शुरू किया जाएगा। बिहार के यात्रियों की सुविधा के लिए हवाई कनेक्टिविटी भी बढ़ाने का प्रयास है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के निर्देश और मार्गदर्शन के अनुसार, राज्य के प्रमुख हवाई अड्डों के विस्तार और आधुनिकीकरण का काम चल रहा है।

पुराने हवाई अड्डे का हो रहा रनवे विस्तार ● पटना: पटना एयरपोर्ट के रनवे को पूर्व दिशा में कम से कम 300 मीटर बढ़ाने का प्रस्ताव है। इससे इसकी लंबाई मौजूदा 2,072 मीटर से बढ़कर 2,372 मीटर तक हो सकती है। टर्मिनल अपग्रेड हो चुका है।

● दरभंगा: अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने के लिए नये टर्मिनल और रनवे का काम चल रहा है। 3700 मीटर लंबा रनवे तैयार हो रहा है। कार्बो हब के लिए भू-अर्जन का काम 1-2 महीने में पूरा कर लिया जाएगा।

● पूर्णिया: पूर्णिया एयरपोर्ट पर भी रनवे विस्तार के लिए 67.18 एकड़ जमीन हस्तांतरित की गई है। कार्गो कॉम्प्लेक्स और एयरोसिटी का निर्माण भी प्रस्तावित है। अभी रनवे की परिचालन लंबाई 9,000 फीट है।

● गयाजी: कैट-1 लाइटिंग सिस्टम लगाने के लिए भूमि अधिग्रहण हो गया है। अब वहां घने कोहरे यानी कम विजिबिलिटी में भी विमानों का परिचालन संभव होगा। अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्कता बढ़ाई जा रही है।