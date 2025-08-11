पिस्तौल छीना, 18 लाख लुटने से बचाए, बदमाशों पर भारी ज्वेलर्स स्टाफ की बहादुरी; बाद में पहुंची पुलिस

रंजीत और अनंत 18 लाख 50 हजार बैंक ऑफ बड़ौदा में जमा करने पहुंचे। पहले से घात लगाए दो बदमाशों ने रुपए वाला बैग छीनने लगे। दोनों ने बहादुरी से मुकाबला करते हुए उन्हें नाकाम कर दिया और पिस्टल छीन लिया।

बिहार की राजधानी पटना में सोमवार को बैंक के बाहर दिन दहाड़े लूट का प्रयास किया गया। लेकिन ज्वेलर्स के कर्मियों ने बहादुरी दिखाते हुए लूट की कोशिश को नाकाम कर दिया। कल्याण ज्वेलर्स के दो कर्मियों ने फायरिंग के बाद बदमाश से पिस्टल भी छीन लिया। यह घटना बैंक के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गयी। पुलिस फरार बदमाशों की तलाश में जुट गई है। अफसोस की बात है कि घटना को देखने के बाद भी कोई व्यक्ति उनकी मदद के लिए नहीं पहुंचा। हथियार छीने जाने के बाद बदमाश अपना हैलमेट छोड़कर फरार हो गए।

पटना के सचिवालय थाना क्षेत्र में बोरिंग रोड स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा के एसके पुरी ब्रांच के पास की है। जानकारी के मुताबिक दिन में करीब 11 बजे के बाद कल्याण ज्वेलर्स शो रूम के दो कर्मी रंजीत कुमार और अनंत कुमार 18 लाख 50 हजार बैंक ऑफ बड़ौदा में जमा करने पहुंचे। पहले से घात लगाए दो बदमाशों ने रंजीत औ अनंत को रोका और बैंक की सीढ़ी के पास रुपए वाला बैग छीनने लगे। रंजीत और अनंत लुटेरों से भिड़ गए तो बदमाश ने एक फायरिंग कर दी।

उसके बाद भी दोनों ने बदमाशों का डटकर मुकाबला किया और हथ मरोड़कर पिस्टल छीन लिया। निहत्था देख बदमाश फरार हो गए। तीन बदमाश हैलमेट पहन कर आए थे। वह भी छोड़कर भाग चले। इस दौरान घटना आसपास के लोग तमाशा देखते रहे पर कोई भी बचाने या रोकने नहीं आया। कर्मियों ने बताया कि हौसले से उनका मुकाबला किया और कंपनी की राशि बचा ली।