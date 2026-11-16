छठ व्रतियों पर पिस्टल तानी; भीड़ ने बरसाए ईंट- पत्थर, समस्तीपुर में क्यों मचा बवाल?

समस्तीपुर के विभूतिपुर में छठ घाट पर नाव से पहुंचे युवक ने व्रती महिलाओं पर पिस्टल तान दी। इसके बाद महिलाओं और लोगों ने नाव पर ईंट-पत्थर बरसाए। आरोपी नाव से कूदकर फरार हो गया, जबकि उसके दो साथियों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया।

समस्तीपुर के विभूतिपुर में सोमवार सुबह छठ घाट पर उस समय अफरातफरी मच गई, जब नाव से पहुंचे एक युवक ने छठ व्रती महिलाओं और वहां मौजूद लोगों पर पिस्टल तान दी। युवक के साथ नाव पर दो अन्य लोग भी सवार थे। हथियार लहराते युवक की हरकत देखकर घाट पर मौजूद महिलाओं, बच्चियों और अन्य लोगों ने विरोध करते हुए नाव पर ईंट-पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। इसके बाद पिस्टल लहराने वाला युवक नाव से कूदकर फरार हो गया, जबकि उसके साथ मौजूद दो लोगों को स्थानीय लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। घटना का वीडियो भी सामने आया है। घटना बेलसंडी टारा तीनमुहानी घाट की है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, सोमवार सुबह करीब पांच बजे खानपुर की ओर से तीन लोग नाव पर सवार होकर घाट पहुंचे थे। उस समय घाट पर छठ व्रती महिलाएं पूजा-अर्चना में जुटी थीं।

नाव पर सवार लोग उसी स्थान पर नाव लगाकर उतरने की कोशिश करने लगे, जहां महिलाएं पूजा कर रही थीं। घाट पर मौजूद लोगों ने उन्हें वहां नाव लगाने से मना किया। इसी बात को लेकर विवाद शुरू हो गया। बताया जा रहा है कि मना करने के बावजूद नाव से उतरने की जिद पर अड़े पैंट-कोट पहने एक युवक ने अचानक पिस्टल निकाल ली और छठ व्रतियों की ओर तान दी। युवक की इस हरकत से घाट पर मौजूद लोगों में दहशत फैल गई। हालांकि, महिलाओं और अन्य लोगों ने डरने के बजाय विरोध शुरू कर दिया। उन्होंने नाव पर ईंट-पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। इससे नाव सवार लोगों में अफरातफरी मच गई।

नाव से कूदकर भागा पिस्टल लहराने वाला युवक भीड़ का आक्रोश देखकर पिस्टल लहराने वाला युवक नाव से कूदकर भाग निकला। अंधेरे और भीड़ का फायदा उठाकर वह लोगों को चकमा देने में सफल रहा। हालांकि, स्थानीय लोगों ने नाव पर मौजूद दो अन्य युवकों को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने पूछताछ के दौरान एक नाबालिग को छोड़ दिया। नाविक ने बताया कि उसे पैसे देकर नाव चलाने के लिए कहा गया था और दूसरी ओर ले जाने को कहा गया था।