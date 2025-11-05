Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar Newspirpaiti bjp mla lalan kumar join rjd rabri devi tejashwi yadav bihar chunav
Bihar Chunav: तेजस्वी ही वर्तमान और भविष्य.., राजद का हाथ थाम बोले बीजेपी विधायक ललन कुमार

Bihar Chunav: तेजस्वी ही वर्तमान और भविष्य.., राजद का हाथ थाम बोले बीजेपी विधायक ललन कुमार

संक्षेप: Bihar Chunav: नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने ललन कुमार को पार्टी की सदस्यता दिलाई। ललन कुमार ने पूर्व सीएम राबड़ी देवी से भी मुलाकात की। गौरतलब है कि ललन कुमार को इस बार भाजपा ने टिकट नहीं दिया है। तब से वे नाराज चल रहे थे।

Wed, 5 Nov 2025 12:05 PMNishant Nandan हिन्दुस्तान टीम, पटना
share Share
Follow Us on

Bihar Chunav: बिहार चुनाव को लेकर सियासी गतिविधियां तेज हैं। विधानसभा चुनाव में नेताओं के पाला बदलने का भी सिलसिला काफी तेजी से चल रहा है। अब भागलपुर जिले की पीरपैंती विधानसभा सीट से भाजपा विधायक ललन कुमार बुधवार को राजद में शामिल हो गए। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने ललन कुमार को पार्टी की सदस्यता दिलाई। ललन कुमार ने पूर्व सीएम राबड़ी देवी से भी मुलाकात की। गौरतलब है कि ललन कुमार को इस बार भाजपा ने टिकट नहीं दिया है। तब से वे नाराज चल रहे थे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

बीजेपी विधायक ललन कुमार ने राष्ट्रीय जनता दल थामने की अपनी कुछ तस्वीरें भी फेसबुक पेज पर शेयर की है। इन तस्वीरों में वो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और राजद की नेता राबड़ी देवी के साथ नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों को शेयर करते हुए ललन कुमार ने लिखा, 'राष्ट्रीय जनता दल का कारवां बढ़ता रहे। आज से मैं भी हुआ शामिल। तेजस्वी मय बिहार बनाना है। हम सबने मिलकर ठाना है। तेजस्वी ही वर्तमान हैं, तेजस्वी ही भविष्य! जय भीम!!'

बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।
Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Bihar Assembly Elections Bihar Assembly Elections 2025 RJD अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।