Bihar Chunav: तेजस्वी ही वर्तमान और भविष्य.., राजद का हाथ थाम बोले बीजेपी विधायक ललन कुमार
संक्षेप: Bihar Chunav: नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने ललन कुमार को पार्टी की सदस्यता दिलाई। ललन कुमार ने पूर्व सीएम राबड़ी देवी से भी मुलाकात की। गौरतलब है कि ललन कुमार को इस बार भाजपा ने टिकट नहीं दिया है। तब से वे नाराज चल रहे थे।
Bihar Chunav: बिहार चुनाव को लेकर सियासी गतिविधियां तेज हैं। विधानसभा चुनाव में नेताओं के पाला बदलने का भी सिलसिला काफी तेजी से चल रहा है। अब भागलपुर जिले की पीरपैंती विधानसभा सीट से भाजपा विधायक ललन कुमार बुधवार को राजद में शामिल हो गए। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने ललन कुमार को पार्टी की सदस्यता दिलाई। ललन कुमार ने पूर्व सीएम राबड़ी देवी से भी मुलाकात की। गौरतलब है कि ललन कुमार को इस बार भाजपा ने टिकट नहीं दिया है। तब से वे नाराज चल रहे थे।
बीजेपी विधायक ललन कुमार ने राष्ट्रीय जनता दल थामने की अपनी कुछ तस्वीरें भी फेसबुक पेज पर शेयर की है। इन तस्वीरों में वो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और राजद की नेता राबड़ी देवी के साथ नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों को शेयर करते हुए ललन कुमार ने लिखा, 'राष्ट्रीय जनता दल का कारवां बढ़ता रहे। आज से मैं भी हुआ शामिल। तेजस्वी मय बिहार बनाना है। हम सबने मिलकर ठाना है। तेजस्वी ही वर्तमान हैं, तेजस्वी ही भविष्य! जय भीम!!'