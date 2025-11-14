Hindustan Hindi News
Pirpainti Result LIVE: पीरपैंती चुनाव नतीजा; मुरारी पासवान, रामविलास या घनश्याम में कौन जीतेगा?

संक्षेप: Pirpainti Assembly Seat Result LIVE 2025: भागलपुर जिले की पीरपैंती सीट पर बीजेपी और आरजेडी के बीच अहम मुकाबला माना जा रहा है। पहली बार चुनाव लड़ रहे भाजपा के मुरारी पासवान की टक्कर राजद के राम विलास पासवान से है। वहीं रेस में जन सुराज के घनश्याम भी हैं।

Fri, 14 Nov 2025 06:08 AMsandeep लाइव हिन्दुस्तान, भागलपुर
Pirpainti Assembly Seat Result LIVE 2025: बिहार के भागलपुर जिले की पीरपैंती एससी सुरक्षित सीट है। जिस पर आरजेडी और बीजेपी के बीच मुकाबला माना जा रहा है। एक तरफ एनडीए समर्थित भाजपा के मुरारी पासवान हैं, तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन के राजद प्रत्याशी रामविलास पासवान हैं। वहीं प्रशांत किशोर की जन सुराज की ओर से घनश्याम दास भी चुनावी मैदान में हैं। बीजेपी ने वर्तमान विधायक ललन कुमार का टिकट काटकर मुरारी पासवान पर बड़ा दांव खेला है। वहीं राजद ने दोबारा राम विलास पासवान को ही टिकट दिया गया है। जन सुराज के चुनावी मैदान में उतरने से इस सीट पर लड़ाई रोचक हो गई हैं।

2020 के चुनाव में भाजपा के ललन कुमार ने राजद के राम बिलास को 25 हजार से ज्यादा वोटों से हराया था। एक बार फिर से आरजेडी ने राम बिलास पर भरोसा जताया है। साल 2000 से पहले तक यहां कांग्रेस और लेफ्ट का दबदबा रहा। इसके बाद बारी-बारी से यह सीट आरजेडी और बीजेपी के खाते में जाती रही है। वाम दल सीपीआई के अंबिका प्रसाद पीरपैंती से 12 बार चुनाव लड़े और 6 बार जीतकर विधायक चुने गए। 1967 से 1977 तक वे लगातार चार बार चुनाव जीते।

पीरपैंती सीट पर आरजेडी ने चार बार तो बीजेपी ने दो बार कब्जा जमाया। 2020 के विधानसभा चुनाव में यहां बीजेपी के ललन सिंह ने आरजेडी के रामविलास पासवान को हराया था। यहां अनुसूचित जाति (एससी) औ अनुसूचित जनजाति (एसटी) मतदाताओं की संख्या ज्यादा है। इसके अलावा मुस्लिम, वैश्य, कुर्मी-कोइरी और धानुक वोटर भी अच्छी तादाद में हैं। यह विधानसभा क्षेत्र पीरपैंती और कहलगांव प्रखंड में स्थित है और झारखंड की सीमा से सटा हुआ है।

