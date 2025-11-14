Hindustan Hindi News
Pipra Result LIVE: पिपरा चुनाव नतीजा; अनिल कुमार या रामविलास कामत कौन जीतेगा?

संक्षेप: Pipra Assembly Seat Result LIVE 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में सुपौल जिले की पिपरा सीट पर खास है।  सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी और शुरुआती रुझानों का बेसब्री से इंतजार है। इस सीट पर जेडीयू के रामविलास कामत और भाकपा माले के अनिल कुमार यादव चुनावी मैदान में हैं।

Fri, 14 Nov 2025 05:40 AMPawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, पिपरा
Pipra Assembly Seat Result LIVE 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में सुपौल जिले की पिपरा सीट पर सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। यहां जेडीयू के रामविलास कामत और भाकपा माले के अनिल कुमार यादव चुनावी मैदान में हैं। इसके अलावा जन सुराज ने जिलाध्यक्ष इंद्रदेव साह को टिकट दिया है। 2020 के चुनाव में रामविलास कामत ने आरजेडी के विश्वमोहन कुमार को 19 हजार से अधिक वोटों से हराया था। साढ़े आठ बजे के बाद जीत-हार के रुझान आने शुरू हो जाएंगे।

पिपरा विधानसभा 2008 में अस्तित्व में आई और अब तक हुए चुनावों में मतदाताओं ने अलग-अलग चेहरों को मौका दिया है। 2010 में जेडीयू की सुजाता देवी, 2015 में आरजेडी के यदुवंश कुमार यादव और 2020 में जेडीयू के रामविलास कामत विधायक बने, जिससे यहां दल-बदल और सत्ता परिवर्तन की प्रवृत्ति स्पष्ट दिखती है।

बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों की गिनती शुरू होने वाली है। नियमों के अनुसार सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी, और करीब आधे घंटे बाद ईवीएम से आए वोटों की गिनती भी शुरू कर दी जाएगी, भले पोस्टल बैलेट पूरी तरह से गिने न गए हों। हर विधानसभा क्षेत्र में 14 टेबल पर एक साथ मशीनें खोली जाएंगी, जिससे एक ही समय में 14 मशीनों के वोट गिने जा सकेंगे। चुनाव आयोग के मुताबिक शुरुआती रुझान सुबह 8:30 बजे के बाद आने की उम्मीद है।

