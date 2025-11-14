Hindustan Hindi News
Pipra Result LIVE: बीजेपी या सीपीआई में किसकी होगी जीत? आज फैसला

संक्षेप: Pipra Assembly Seat Result Live 2025: पिपरा विधानसभा सीट पर मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी। सबसे पहले बैलट पेपर की गिनती की जाएगी। इसके बाद ईवीएम खोले जाएंगे और वोटों की गिनती होगी। इस सीट पर मुख्य मुकाबला बीजेपी के श्यामबाबू प्रसाद और सीपीआई (एम) के राजमंगल प्रसाद के बीच है। 

Fri, 14 Nov 2025 07:59 AMNishant Nandan लाइव हिन्दुस्तान, पटना
Pipra Assembly Seat Result Live 2025: पूर्वी चंपारण जिले की पिपरा विधानसभा सीट पर आज मतगणना होगी। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती का काम शुरू होगा। मतों की गिनती के लिए यहां मतगणना केंद्र पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। अभी पिपरा सीट भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कब्जे में हैं। श्यामबाबू प्रसाद यादव इस चुनाव में बीजेपी यहां से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। श्याम बाबू प्रसाद यादव का यहां सीधा मुकाबला सीपीआई (एम) के राजमंगल प्रसाद से है। इसके अलावा जनसुराज के प्रत्याशी सुबोध कुमार और बीएसपी के बिपुल कुमार भी इस चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं।

साल 2020 में इस सीट पर हुए चुनाव में श्यामबाबू प्रसाद यादव ने जीत हासिल की थी। श्यामबाबू प्रसाद यादव को इस चुनाव में कुल 88,587 वोट मिले थे। इस चुनाव में सीपीआई (एम) के राज मंगल प्रसाद को कुल 80,410 वोट मिले थे। इस सीट पर निर्दलीय प्रत्याशई अवधेश प्रसाद कुशवाहा 6,940 वोट के साथ तीसरे नंबर पर रहे थे। इसके अलावा यहां नोटा को भी 6,344 वोट मिले थे।

पिपरा विधानसभा सीट को आज बीजेपी-जदयू का मजबूत किला माना जाता है। हालांकि, एक दौर वो भी था जब इस सीट पर कांग्रेस और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा हुआ करता था। यहां खेती, सड़क और बिजली अहम मुद्दे रहे हं। यहां 90 फीसदी से ज्यादा मतदाता ग्रामीण हैं। बहरहाल यहां वोटों की गिनती के बाद यह साफ हो जाएग इस बार यहां के वोटरों ने किस पार्टी के उम्मीदवार को अपना जनादेश दिया है।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
