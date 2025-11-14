Pipra Result LIVE: बीजेपी या सीपीआई में किसकी होगी जीत? आज फैसला
संक्षेप: Pipra Assembly Seat Result Live 2025: पिपरा विधानसभा सीट पर मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी। सबसे पहले बैलट पेपर की गिनती की जाएगी। इसके बाद ईवीएम खोले जाएंगे और वोटों की गिनती होगी। इस सीट पर मुख्य मुकाबला बीजेपी के श्यामबाबू प्रसाद और सीपीआई (एम) के राजमंगल प्रसाद के बीच है।
Pipra Assembly Seat Result Live 2025: पूर्वी चंपारण जिले की पिपरा विधानसभा सीट पर आज मतगणना होगी। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती का काम शुरू होगा। मतों की गिनती के लिए यहां मतगणना केंद्र पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। अभी पिपरा सीट भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कब्जे में हैं। श्यामबाबू प्रसाद यादव इस चुनाव में बीजेपी यहां से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। श्याम बाबू प्रसाद यादव का यहां सीधा मुकाबला सीपीआई (एम) के राजमंगल प्रसाद से है। इसके अलावा जनसुराज के प्रत्याशी सुबोध कुमार और बीएसपी के बिपुल कुमार भी इस चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं।
साल 2020 में इस सीट पर हुए चुनाव में श्यामबाबू प्रसाद यादव ने जीत हासिल की थी। श्यामबाबू प्रसाद यादव को इस चुनाव में कुल 88,587 वोट मिले थे। इस चुनाव में सीपीआई (एम) के राज मंगल प्रसाद को कुल 80,410 वोट मिले थे। इस सीट पर निर्दलीय प्रत्याशई अवधेश प्रसाद कुशवाहा 6,940 वोट के साथ तीसरे नंबर पर रहे थे। इसके अलावा यहां नोटा को भी 6,344 वोट मिले थे।
पिपरा विधानसभा सीट को आज बीजेपी-जदयू का मजबूत किला माना जाता है। हालांकि, एक दौर वो भी था जब इस सीट पर कांग्रेस और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा हुआ करता था। यहां खेती, सड़क और बिजली अहम मुद्दे रहे हं। यहां 90 फीसदी से ज्यादा मतदाता ग्रामीण हैं। बहरहाल यहां वोटों की गिनती के बाद यह साफ हो जाएग इस बार यहां के वोटरों ने किस पार्टी के उम्मीदवार को अपना जनादेश दिया है।