कब्रिस्तान के पास पेड़ से लटकी मिली पिंकी बेगम, शौहर पर मार कर टांगने का आरोप

संक्षेप:

मृत महिला के परिजन के अनुसार मृत महिला का शव जिस पेड़ की टहनी से बरामद किया गया है। मृत महिला का पैर निचे जमीन पर सटे रहने के कारण प्रथम दृष्टया हत्या कर शव को पेड़ पर लटकाने से जुड़ा मामला प्रतीत होता है। पुलिस भी मामले को हत्या के बिंदु से जोड़कर तफ्तीश जारी रखे हुए है

Jan 15, 2026 10:56 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान, निज संवाददाता, बहादुरगंज, किशनगंज
बिहार के किशनगंज जिले में बुधवार को बहादुरगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत नगर पंचायत वार्ड संख्या 04 में महिला पिंकी बेगम का शव गुणा चौरासी स्थित कब्रिस्तान के पास एक पेड़ की टहनी से लटका मिलने का सनसनीखेज मामला सामने आने के बाद मौके पर सैकड़ों ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। सूचना पर बहादुरगंज थाना की पुलिस मौके पर पहुंचकर मृतका के शव को पेड़ की टहनी से उतारकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया। मृत महिला की पहचान पिंकी बेगम (28) पति दिलशाद आलम निवासी अस्पताल चौक बहादुरगंज के तौर पर हुई है। मृत महिला के परिजन द्वारा उसके पति दिलशाद आलम पर पत्नी की निर्मम हत्या कर शव को पेड़ पर लटकाने का आरोप लगाया है।

पुलिस द्वारा मौके से मृत महिला पिंकी बेगम के पति दिलशाद आलम (35) को हिरासत में लेक कर आवश्यक पूछताछ किया है। वहीं एसडीपीओ गौतम कुमार मौके पर पहुंचकर विभिन्न बिंदुओं पर जांच पड़ताल की। एसडीपीओ ने कहा कि मृत महिला के पति को हिरसात में लेकर पूछताछ की है। पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मामला स्पष्ट होगा

जानकारी के अनुसार महिला पिंकी बेगम की शादी लगभग आठ वर्ष पहले अस्पताल चौक निवासी दिलशाद आलम के साथ हुई थी। मृत महिला चार संतान की माता थी। मृत महिला का पति घर से बाहर प्रवासी मजदूरी करता था और प्रदेश से विगत मंगलवार को घर लौटा था। मृत महिला के परिजन के अनुसार मृत महिला का शव जिस पेड़ की टहनी से बरामद किया गया है। मृत महिला का पैर निचे जमीन पर सटे रहने के कारण प्रथम दृष्टया हत्या कर शव को पेड़ पर लटकाने से जुड़ा मामला प्रतीत होता है। पुलिस भी मामले को हत्या के बिंदु से जोड़कर तफ्तीश जारी रखे हुए है और मृत महिला के पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मामले का उद्भेदन होने की उम्मीद जताई है।

